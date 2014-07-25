Министр торговли Беларуси: Думаю, роста цен в ближайшее время не будет

Новости Беларуси. Темпы роста цен не должны опережать рост зарплаты. Об этом 25 июля заявил министр торговли Валентин Чеканов. Глава торгового ведомства отметил, что пока на некоторые позиции удерживать цены удается только путем снижения надбавок. Как, например, в ситуации с мясом свинины.

Общий язык, считает Валентин Чеканов, нужно искать в первую очередь с производителями. Это предусматривает и недавно вступивший в силу закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь». Тогда снижение цен станет явлением более системным, сообщили в программе .

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Я лично очень отрицательно отношусь к росту цен. Регулируем мы сегодня в торговле только по средствам торговых надбавок, которые мы уменьшили и на мясо, и на другие продукты. И рекомендации всем торгующим организациям даны. Они заключаются в том, чтобы мы как можно меньшие торговые надбавки применяли в торговле этим товаром. Кстати, последние дни, благодаря антимонопольным действиям нашего Правительства, цены несколько стабилизировались. Они уменьшились. И я думаю, что роста не будет в ближайшее время.

Новый закон положительно оценивают и предпринимательское сообщество. Частный бизнес выделяет несколько наиболее важных аспектов, среди которых и продвижение товаров отечественного производителя. Хотя ввоз импорта и не запрещен, приоритет на полках ассортименту с пометкой «Сделано в Беларуси».

Виктор Маргелов, председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей»

Наиболее важные аспекты, это доля на рынке административной единицы в продовольствии, которая у нас установлена - 20%. Это говорит о том, что нужно дать место каждому торговать, а покупатель должен выбрать, у кого покупать продукцию. Предписано иметь прозрачные отношения между друг другом, чтобы не прикрываться коммерческой тайной и обдирать друг друга, обманывать, а именно налаживать партнерские отношения.