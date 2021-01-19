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Министр экономики Беларуси: прорабатываем создание семи госкорпораций в промышленном секторе

19 января 2021 14:48
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Новости Беларуси. Рост ВВП, строительство жилья для нуждающихся, расширение возможностей использования семейного капитала на рождение второго ребенка и создание госкорпораций. В Минэкономики представили проект программы социально-экономического развития до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министр экономики Беларуси: прорабатываем создание семи госкорпораций в промышленном секторе-1

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:  
На начальном этапе прорабатываем создание семи государственных корпораций в промышленном секторе. Что это позволит? Во-первых, объединить ресурсы и сократить издержки, по-новому решать вопросы с финансовым оздоровлением ряда организаций. Во-вторых, повысить отдачу от государственных активов, в первую очередь за счет совершенствования системы управления ими.  

«Можем выглядеть очень достойно на мировом уровне». Дзермант о проекте программы социально-экономического развития

Хочу проинформировать, что отработали перспективы по первой пилотной госкорпорации сельхозмашиностроения, которая объединит порядка 30 предприятий с общим объемом выручки более 3 миллиардов рублей. Планируем, что она станет значимым игроком на мировом рынке сельскохозяйственной техники.  

Вадим Гигин: важный момент для нынешнего года – широкое обсуждение (читайте здесь).  

# Экономика # Экономика # Александр Червяков # Фотофакт

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