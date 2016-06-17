От инвестиций до молодежи: проект Программы социально-экономического развития до 2020 года вынесен для обсуждения

Новости Беларуси. Проект Программы социально-экономического развития до 2020 года вынесен 17 июня на страницы центральных СМИ для обсуждения. Ожидается, что именно эти тезисы станут ключевыми и для делегатов V Всебелорусского народного собрания. Наверняка большая дискуссия на всех уровнях затронет такие темы, как образование, здравоохранение, промышленность, безопасность и не только.

Инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, молодежь. Пять «китов», на основе которых и вырос проект программы социально-экономического развития на ближайшие пять лет. Его уже готовятся обсуждать делегаты V Всебелорусского народного собрания. Представители самых разных сфер: политологи, экономисты, чиновники, бизнесмены. Кстати, последних в Беларуси может стать больше. Бизнес-условия создадут, расширяются формы господдержки, за незначительные нарушения санкции тоже снизят, отменяются некоторые налоги.

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Новое предприятие, новый стартап на два года надо освободить от налогов, простимулировать, чтобы он начал свою деятельность, нащупал рынок. Необходимо оказывать какие-то определенные безвозмездные услуги начинающим предпринимателям.

Но вот за добросовестной конкуренцией государство будет тщательно следить. Ведь это забота о потребителях. Впрочем, и цены возьмут под контроль. Прекращению их роста поспособствует снижение инфляции. К концу 2020 года она должна быть до 5%, что еще означает макростабильность для экономики и доступные кредиты для предприятий.

Валерий Палховский, финансовый аналитик:

Мы видим, с одной стороны, что у нас будет такая более ответственная денежно-кредитная политика, но, с другой стороны, будем понимать, что у нас будет гораздо более высокий уровень стабильности на валютных и финансовых рынках.

Впрочем, каждый пункт касается всех без исключения белорусов. К примеру, жилье. Оно станет доступнее. У каждой белорусской семьи будет возможность обзавестись заветными метрами. Да и строить станут больше. Активная застройка начнется в городах-спутниках. За пятилетие появиться должно 18 млн квадратных метров жилья.

Олег Дикун, студент Белорусского национального технического университета, делегат V Всебелорусского народного собрания:

На сегодняшний день надо посмотреть на институты ипотечного кредитования, которое уже развито на Западе, и тоже взять этот опыт.

Среди целей социальных – сократить смертность и увеличить рождаемость. Сегодня Беларусь уже лидирует в СНГ по благоприятным условиям для материнства. Созданы все условия для того, чтобы уменьшить младенческую смертность и вынашивать здоровых малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и Дитя»:

Хочется отметить наши кровосберегающие технологии, которые помогают нам с достаточно низкими затратами и с низкой потерей крови во время беременности, родов провести высокотехнологичные операции по отношению к беременным женщинам. Наш центр поводит операции на плодах.

Для работающего населения цифры свои. Ежегодно создаваться будет 50 тысяч рабочих мест. Доходы вырастут на 11,5%. А вот уровень безработицы не превысит 2%. Много вопросов касается стажа для назначения пенсий. На них в Министерстве соцзащиты отвечают: параметры по повышению коснутся всех категорий. Правда, здесь есть свои «но».

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Специальный стаж, есть такое понятие, который применяется именно для определения права на досрочную пенсию. По спискам № 1 для мужчин это 10 лет, для женщин – 7 лет 6 месяцев. Если взять государственных служащих, то мужчине и женщине здесь нужно 20 лет стажа государственной службы для приобретения права на досрочную пенсию. Эти параметры по специальному стажу двигаться не будут.

Каждый пункт проекта программы социально-экономического развития еще раз подчеркивает: в центре внимания государства было и остается повышение качества жизни людей.