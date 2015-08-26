Новости Беларуси. В Минске усилили контроль за ценами. Причиной этому стали жалобы покупателей на недобросовестных продавцов. В некоторых магазинах, особенно в интернет-пространстве, начали переписывать ценники. В частности, была пересмотрена стоимость импортной бытовой техники.

Теперь за ценообразованием в торговле, общественном питании и сфере услуг будут следить инспекторы Мингорисполкома. Для начала спекулянтов будут просто штрафовать, а при повторных нарушениях их работа и вовсе будет приостановлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

По тем товарам, которые не регулируются государством, усилено взаимодействие с торговыми сетями, чтобы они вот так вот необоснованно не поднимали цены. Все руководители торговых организаций относятся с пониманием к ситуации, и можем заверить вас о том, что роста цен не будет.