Новости Беларуси. Ситуация на фондовых рынках – все-таки главный фактор роста доллара, евро и юаня. А это отражается и на соотношении белорусского рубля к корзине валют. В свою очередь изменение курса должно влиять на стоимость товаров и услуг. В этой связи Мингорисполком усилил контроль за ценами на потребительском рынке столицы. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ целый день провел с инспекторами и выяснил, насколько эффективно работают проверяющие.

Максим Слиж, СТВ:

Это тот самый номинал, который напрямую или косвенно влияет на формирование цен. Отдельные объекты розничной торговли решили воспользоваться ситуацией и увеличить надбавки на 5, а то и 10 процентов, аргументируя это какими-то только для них понятными рисками.

Что бы избежать подобных ни чем не подкреплённых скачков, специалисты ежедневно проводят мониторинг цен. Как это происходит, интересуемся на месте. В магазине шаговой доступности нам показывают накладные на товар и наглядно демонстрируют – цены остались прежними.

Сергей Калмыков, директор магазина:

Вот российское масло мы получали. Цена от поставщика не менялась. Мы получали 21 числа. Их цена не изменилась, наша надбавка не поменялась – цена осталась старой. И отечественное масло. С ним происходит та же ситуация. Цены на масло и другие продукты не меняются.

В крупных торговых объектах ассортимент продукции намного больше, но и здесь не пытаются заработать, увеличивая цены. Наоборот, заострили внимание на поиске компромиссов.

Светлана Тишковец, начальника отдела цен:

Проводим мониторинг поставщиков. Стараемся брать такой товар, который будет приятен по цене и нашему покупателю.

Одним понижением торговой надбавки дело, конечно, не исправить. Ведь от реальных обстоятельств уйти практически невозможно. Так сегодня производитель вкладывает в стоимость продукции и затраты, связанные с использованием энергоресурсов и сырья. Но здесь так же неотъемлемым становится вектор конъектуры рынка.

Людмила Зубко, главный специалист отдела финансов ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Курс доллара каждый день меняется. С этим связано увеличение отпускной цены. В первую очередь, конечно, из какой страны он закупает продукцию, это играет очень важную роль. Если сегодня у нас лимоны идут из Аргентины, то мы с вами прекрасно видим, что цены на лимоны у нас уже выше 60 тысяч. А когда импортер Турция, то цены на лимоны у нас на уровне апельсинов – 24, 20 а бывает и 18 тысяч. Это тоже играет важную роль.

Предельно осторожны и представители интернет-магазинов. За их ценообразованием проследить сложнее, но ограничение на использование при оплате иностранной валюты сократило число резких перепадов. Может это и просто система перестраховки, но во всех магазинах ответ был практически одинаковым.

Максим Слиж, СТВ:

Здравствуйте. Скажите велосипед можно у вас за доллары купить? ( Нет, нельзя, мы с ней не работаем). То есть мне нужно поменять на белорусские и за тем приходить к вам. ( Да).

Рост валюты – главная причина беспокойства на рынке. И первый фактор – ситуация на внешний рынках. Падает стоимость нефти, а значит снижается и курс российского рубля. Только за август он подешевел на 15 процентов. Поскольку Россия – основной рынок сбыта белорусских товаров, такое положение дел сказывается и на нас. А что касается евро и доллара, то причин для их роста достаточно. Это общемировая тенденция.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Непростая ситуация в мировой экономике. Это касается и цен на нефть, и стоимости валюты у основных наших торговых партнеров и соседей, я имею в виду Россию и Казахстан. Обновляют рекорды дневного падения американская биржа, китайская, то есть большая турбулентность в мире. И белорусская экономика, являясь открытой экономикой, не может на это не реагировать.

Что касается дальнейшего формирования цен, то на группу социально-значимых товаров доллар не влияет. А цены в сегменте импортной продукции, в конечном счёте, скорректирует потребитель. Ведь при обилии предложения – выбор за ним.