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Александр Лукашенко: В Беларуси не будет искусственно сдерживаться курс национальной валюты

27 августа 2015 10:34
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Новости Беларуси. В Беларуси не будет искусственно сдерживаться курс национальной валюты. Об этом заявил с27 августа президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения.

Глава государства ознакомился с работой предприятия, где прошла модернизация. Приобретено современное оборудование, а также построена собственная мини-ТЭЦ.

Это крупнейшее предприятие легкой промышленности в стране. Здесь специализируются на производстве хлопчатобумажной пряжи, тканей, а также швейных изделий. В 2015 году наметился рост экспорта, увеличились поставки продукции в страны ЕС и в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Александр Лукашенко # Ситуация на валютном рынке Беларуси

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