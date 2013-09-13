Новости Беларуси. Компании-экспортеры из Эквадора заинтересованы в налаживании деловых связей с белорусскими бизнесменами. 13 сентября в Минске начал работу Белорусско-Эквадорский бизнес-форум.

Взаимный интерес стороны проявляют к таким сферам, как туризм, цветоводство, торговля тропическими фруктами, шоколадом и какао-продуктами.

Напомним, о том, что Беларусь и Эквадор намерены наладить торговлю без посредников в прошлом году договорились главы двух государств. Эквадор предложил нашей стране сотрудничество в сфере нефтедобычи, строительства, сельского хозяйства и транспорта. Беларусь готова предложить промышленные товары и услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хавьер Хервас, глава компании по производству плодоовощной продукции (Эквадор):

Мы рады участвовать в этом форуме, чтобы ближе узнать возможности бизнес-взаимодействия. Ведь работать напрямую, без посредников, выгодно для наших государств. Мы можем договориться на более выгодные условия.

Мануэль Эчеверия, директор Эквадорского института продвижения экспорта и инвестиций:

Раньше в торговле между нашими странами были посредники. Но сейчас руководство наших государств заинтересовано в установлении прямых связей. Беларусь для нас очень интересна не только как партнер в политике, но и в экономике. Поэтому у нас огромное желание налаживать деловые контакты.

О том, чтобы между Беларусью и Эквадором наладить торговлю без посредников, договорились главы двух государств. Их встреча состоялась в Кито в июне прошлого года.

Эквадор предложил нашей стране сотрудничество в сфере нефтедобычи, строительства, сельского хозяйства и транспорта. Беларусь готова предложить промышленные товары и услуги.

Виктор Атрощик, Почетный консул Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Есть большой взаимный потенциал, мы могли бы взаимно друг друга дополнять. В частности, в Эквадоре есть серьезные потребности в нашей технике. В первую очередь, сельскохозяйственная техника. Это тракторы, грузовая техника, автобусы. И мы надеемся, что, в принципе, мы можем сейчас уже конкретно непосредственно в прямом контакте получить реальные плоды.