Министерство торговли Беларуси: Мораторий на рост цен в стране будет сохранен

Новости Беларуси. Мораторий на рост цен в Беларуси будет сохранен. Об этом сообщили в Министерстве торговли. Как пояснили в ведомстве, запрет на повышение цен был введен постановлением Совета Министров в середине декабря. При этом срок его действия не ограничивали.

Рост цен на товары будет считаться грубым нарушением правил торговли.

Подобное объяснение Минторга появилось в связи с обращениями предпринимателей, которые интересуются, когда будет прекращено действие моратория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.