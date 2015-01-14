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Министерство торговли Беларуси: Мораторий на рост цен в стране будет сохранен

14 января 2015 07:32
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Новости Беларуси. Мораторий на рост цен в Беларуси будет сохранен. Об этом сообщили в Министерстве торговли. Как пояснили в ведомстве, запрет на повышение цен был введен постановлением Совета Министров в середине декабря. При этом срок его действия не ограничивали.

Рост цен на товары будет считаться грубым нарушением правил торговли.

Подобное объяснение Минторга появилось в связи с обращениями предпринимателей, которые интересуются, когда будет прекращено действие моратория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области ценообразования # Государственная политика

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