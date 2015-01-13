Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко направил обращение главам государств Евразийского экономического союза. С 1 января Беларусь вступила в председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Работа белорусской стороны в этот период будет направлена на содействие по продвижению четырех основополагающих экономических свобод союза. А именно: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Последовательная позиция Беларуси – полная отмена изъятий и ограничений.

В обращении содержится и ряд предложений. В частности, скорейший переход к согласованной, а в перспективе – и к единой промышленной и агропромышленной политике, ускорения разработки и принятия основных направлений промышленного сотрудничества в рамках союза, обеспечения безусловного начала функционирования с 1 января 2016 года единых рынков лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, речь идет о совместных действиях по развитию продаж товаров за границы ЕАЭС, формирование общих энергетических рынков, интеграционных процессов в сфере услуг, защита единого таможенного пространства, взаимодействие в сфере санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, защиты прав потребителей.

Беларусь ожидает от партнеров открытости в вопросах диалога с ВТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.