Вопрос по восстановлению объемов производства свинины в Беларуси рассмотрели в Правительстве

Новости Беларуси. Поголовье свиней в Беларуси продолжают восстанавливать. Об этом снова говорили в Правительстве. 13 января впервые Президиум Совмина провел новый премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков

По поручению главы государства, объемы производства свинины в Беларуси должны быть не ниже показателей 2012 года. И сегодня работа над этим ведется. Еженедельно восстановления объемов производства свинины контролирует Минсельхозпрод. Кроме того, растет количество новых животноводческих комплексов. В 2014 году их стало на 6 больше.

Продолжается наполняемость и ранее закрытых ферм.

В Брестской области к началу 2016 года свиное поголовье должно увеличиться до 508 тысяч. Пока до этой цифры регион не дотягивает. В течение 2015 года на Брестчине появятся две фермы.

Татьяна Демедюк, председатель СПК «Восходящая звезда»:

В данный момент мы работаем по дальнейшему восстановлению поголовья, хотя мы его практически уже восстановили. Если у нас было в 2012 году 24 тысячи, в настоящий момент, на первое число – 28,5 тысяч у нас уже поголовья. Но вместе с этим мы не останавливаемся, модернизацию мы ведем уже четыре года. Начинали в 2010 году, и сейчас последний год, когда мы должны завершить модернизацию. Если позволят финансовые средства в этом году (может, кредитами, если по программе они будут выделены), то мы постараемся завершить. И есть такая перспектива – увеличить еще где-то до 31 тысячи поголовье.

По итогам 2014 года, производство свинины составило по республике почти 390 тысяч тонн, к концу 2015 года оно должно быть практически 500.

Соответственно, вырастет и поголовье: с 2,5 миллионов до 3 миллионов 300 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.