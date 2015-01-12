К чему приводят санкции Минторга Беларуси в отношении проштрафившихся магазинов?

Новости Беларуси. Министерство торговли приостановило работу восьми крупных строительных гипермаркетов «ОМА». К такому решению ведомство пришло после проверок сети магазинов, в ходе которых было обнаружено нарушения в реализации товаров с истекшими сроками годности, несоблюдение ассортиментных перечней.

Кроме того, внеплановым проверкам гипермаркетов послужили неоднократные обращения граждан, которые указывали на более высокие розничные цены на товары.

К слову, проверки коснулись и других белорусских магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме обуви собственного производства, теперь ещё и продукция других белорусских торговых марок. О таком требовании к сети белорусских обувных магазинов Министерство торговли заговорило ещё в декабре. Тогда же установили и запрет. Для 21 торговой точки.

«Работу над ошибками» провести нужно было в десятидневный срок. Справились. Сегодня двери вновь открыты для покупателей. На выбор уже и широкий ассортимент. К тому же, по выгодным ценам.

Ксения Репина, специалист сети обувных магазинов:

В наших магазинах представлена обувь белорусского производства, но на момент закрытия была представлена только обувь нашего производства, которое базируется в Витебске. У нас магазины были закрыты четыре дня. За это время мы успели все требования Минторга выполнить.

11 миллионов пар обуви от 60 предприятий-изготовителей. Такова статистика в обувной отрасли республики. Кстати, на этикетки и страну-производителя внимание покупатели обращают, пусть и не всегда. В приоритете — качество и удобство. Как раз таки белорусский производитель за этим следит. Вот и голосуют белорусы рублём.

Покупатели:

Смотрим, прицениваемся. Стараемся что-то белорусское. Более качественное в Беларуси.

Мы смотрим на то, что нам нравится, что нам подходит: либо осеннее, либо зимнее, по цвету и по размеру.

Впрочем, сегодня рейды торговой инспекции охватили многие магазины по всей Беларуси. Внимание контролёры обращают и на ассортиментный перечень, и на условия хранения продукции, и, конечно же, на цены.

Как раз таки нарушение правил ценообразования стало одной из главных причин закрытия строительных гипермаркетов «ОМА». Причём, рост цен составил в среднем 36%. На некоторые товары и вовсе превышал 90! И это далеко не все нарушения.

Татьяна Бирило, ведущий контролер-ревизор управления потребительского рынка — торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок, это реализация товаров с истекшими сроками годности, нарушения порядка предоставления скидок на отдельные товары, нарушения ассортиментных перечней товаров, а также неполное предоставление информации о товарах на русском или белорусском языках.

А вот от каких-либо комментариев представители сети строительных магазинов отказались. Да и на самих объектах наша съемочная группа не застала никого, кроме охраны и редких покупателей, которые на этот раз остались у акрытых дверей.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Магазин временно закрыт. Именно такие таблички можно увидеть на восьми строительных магазина: в Минске, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Жлобине и Могилёв. По словам контролёров, мера эта временная. На устранение нарушений руководству строительных гипермаркетов отведено 10 дней.

Кстати, мониторинги торговой инспекции коснулись магазинов ещё и продовольственных. Претензии к торговым точкам всё те же.

Татьяна Бирило, ведущий контролер-ревизор управления потребительского рынка — торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Чаще всего, основными нарушениями являются реализация товаров с истекшими сроками годности, нарушение температурных режимов, несоблюдение ассортиментных перечней товаров.

Сегодня проверки торговой инспекции охватили всю республику. Да, впрочем, и сфера контроля управления огромная - 72 тысячи объектов и почти 120 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Рассматриваться результаты проведенных мониторингов будут ежемесячно на коллегии ведомства. В Министерстве торговли уверены: благодаря такому повышенному контролю проблем в торговой сфере уж точно станет меньше.