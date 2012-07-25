Вернут ли минским студентам бесплатный проезд с 1 сентября?

Новости Беларуси. Бесплатный проезд в метро и автобусах Минска для студентов и учащихся дневной формы обучения учреждений Минска, действовавший с сентября 20121, отменили с 1 июля 2012 года. Бесплатный проезд остался только минским школьникам, сообщает ctv.by.

Вернется ли бесплатный проезд для минских студентов с началом семестра, власти города решат в августе. Если льготы не вернут, будут рассматривать иные меры поддержки, утверждают в мэрии.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Однозначно «нет» мы не говорим. Будем рассматривать этот вопрос как на заседании Мингорисполкома, так и на сессии городского Совета депутатов.

Решение этого вопроса в Мингорисполкоме увязывают с другим решением о возможном подорожании проезда в транспорте (сейчас, по официальным данным, население оплачивает лишь 30% фактических затрат).

Обновлено.

Минским студентам не вернут бесплатный проезд. Об этом сообщил 27 августа на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов. Школьники, как и ранее, имеют право проезда в общественном транспорте Минска бесплатно.

