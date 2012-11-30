Прямой эфир

Мини-гидроэлектростанция появится в Крупском районе по проекту старшеклассников

30 ноября 2012 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бизнес-идеи крупских школьников нашли поддержку у предпринимателей. По проекту старшеклассников в районе появится мини-гидроэлектростанция.

Расчеты юные изобретатели вели на протяжении четырех лет. Предварительная стоимость проекта – 150 млн рублей. Но окупиться он должен за несколько лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Благодаря мини-гидроэлектростанции затраты на электроэнергию только для гимназии сократятся на 17 миллионов рублей. В перспективе энергию предполагают даже продавать.

# Экономика # Электроснабжение

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский павильон занял первое место на международной ярмарке
30 ноября 2012 07:22

Белорусский павильон занял первое место на международной ярмарке

2013 год объявлен в Беларуси годом бережливости по Указу Президента
29 ноября 2012 18:55

2013 год объявлен в Беларуси годом бережливости по Указу Президента

Александр Лукашенко пообещал строителям такую же встряску, как и деревообработке
29 ноября 2012 18:26

Александр Лукашенко пообещал строителям такую же встряску, как и деревообработке