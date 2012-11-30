Мини-гидроэлектростанция появится в Крупском районе по проекту старшеклассников

Новости Беларуси. Бизнес-идеи крупских школьников нашли поддержку у предпринимателей. По проекту старшеклассников в районе появится мини-гидроэлектростанция.

Расчеты юные изобретатели вели на протяжении четырех лет. Предварительная стоимость проекта – 150 млн рублей. Но окупиться он должен за несколько лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Благодаря мини-гидроэлектростанции затраты на электроэнергию только для гимназии сократятся на 17 миллионов рублей. В перспективе энергию предполагают даже продавать.