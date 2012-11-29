Александр Лукашенко пообещал строителям такую же встряску, как и деревообработке

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко раскритиковал сегодня строителей за низкие темпы и производительность труда. И высказал также ряд претензий по решению жилищного вопроса в столице. На совещании были предложены варианты развития Минска, где наиболее перспективна - застройка микрорайона «Зеленый бор» на месте старого военного полигона.

У каждого участника совещания на столе - план застройки нового микрорайона. «Зеленый бор» проект интересный, необычный по архитектуре - на свежем воздухе, за городом, вокруг лес. Заманчиво, но и затратно: оценивается почти в восемь миллиардов долларов. Нужно ли это стране? С этим и пришли к Президенту. Хотя для столицы это может стать одним из решений жилищной проблемы. Ведь город уже не может строиться внутри кольцевой, и даже после упорядочения льготной очереди квартиры люди ждут более чем по 20 лет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нельзя забывать, что в Минске на учете нуждающихся треть от всех очередников страны. От того, насколько выверены и рациональны наши шаги, зависят не только темпы решения важнейшего в жизни людей вопроса обеспечения доступным и качественным жильем, но и стратегия градостроения. Надеяться на то – это граждан касается – что государство всем построит жилье, квартиры, дома, равно как и на то, что государство всем даст льготные кредиты под 5 процентов – а это значит никакие и тоже за счет государства при нынешней инфляции строительство жилья – вот эти надежды нужно отбросить. Государство должно помочь тем, кто это не может делать.

Мингорисполком ищет разные пути выхода из жилищной проблемы. Проведены исследования. По плотности на один квадратный километр мы уже опередили в три раза Берлин, Вену, Прагу и Стокгольм. Любое такое уплотнение — это социальное напряжение. Снос старых построек — дополнительное бремя для инвестора. И предлагается осваивать новые территории, но уже за кольцевой.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Я бы хотел, товарищ Президент, внести несколько предложений по ряду территорий...

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Придет весна, пешком походим там и посмотрим, что там можно строить, где можно строить. Вы еще не научились ни строить, ни проектировать. Если б вы выходили на строительные площадки, думая по-хозяйски, рачительно, вы бы не шли общим фронтом, как в годы Отечественной войны, наступали наши войска или немцы на нас. Вы не думаете о том, чтобы вычленить на этих землях те участки, которые не нанесут нам вреда. Надо определять конкретные пятна и исходить из того, что мы не миллионы квадратных метров на землях сельхозназначения будем строить, а на этих же землях есть клочки, которые не подлежат обработке. Отдайте людям - пусть они особняки там построят. Вы не хотите этим заниматься. А зачем вам надо? Надо фронтом идти, и давить президенту на грудь, за горло его хватать: «Отдай тысячи гектар земли, где сегодня урожайность у Батуры 70-90 центнеров с гектара зерновых!». У нас море сегодня земель, море. У нас, вон, посмотрите на эти деревни вокруг Минска! Стыдно и страшно смотреть! А так бы мы их в порядок привели! Ну, я до вас еще доберусь и по деревням. Будет, как на «...древах» этих и прочих.

Город хочет расти в восточном направлении. Микрорайон «Зеленый бор» в районе Колодищ может стать этаким белорусским Ноттингемом с низкоэтажной застройкой. Эта территория бывшего военного полигона вошла в черту города. В 2008 году было решено, что за дело возьмутся два инвестора: «Трайпл» и «Юнивет-М», им поможет Мингорисполком.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Уникальный комплекс. Я помню этот первоначальный вариант: уникальнейший комплекс, который они тогда решили построить. Я еще говорил, что это будет еще такой пилотный проект, как спутник города. Я просто забыл, отошел от этой темы, ну а его успешно провалили.

Пока шла подготовка проекта, ситуация поменялась вместе с экономикой. И теперь только инфраструктура под «Зеленый бор», то есть подвод газа, воды, канализации, электричества - может обойтись в четыре миллиарда долларов, а это половина всех затрат. И застройщики вспомнили про партнерство государства и бизнеса.

Александр Якобсон, председатель Комитета Государственного контроля Республики Беларусь:

Затраты на один квадратный метр в «Зеленом боре» будут составлять с учетом этой инфраструктуры 1672, а затраты на обычные территории, где он строит – это до 1000 долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хорошо, а чего тогда туда лезть, если у вас нет денег? Я 4 миллиарда долларов не собираюсь туда, строить инфраструктуру, чтобы завтра пришел бизнес и заработал нормальные там деньги. Да мы полстраны поднимем за 4 миллиарда!

Александр Якобсон, председатель Комитета Государственного контроля Республики Беларусь:

Товарищ Президент, здесь период строительства территорий достаточно растянут, для того, чтобы это были не такие долгосрочные вложения, а перспективные вложения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Объявите конкурс – придут люди! Россияне, может, западники, может, еще кто-то. Придут и внесут предложения. Почему я в интересах только двух компаний должен принимать решения?

Компания Трайпл из проекта решила выйти. Будет строить на других площадках, оставив за собой соцобязательства перед Минобороны по возведению служебного жилья. «Зеленый бор», правда, не такой большой, как ожидалось, строить будет второй инвестор вместе с Мингорисполкомом.

Анатолий Тернавский, владелец компании «Юнивест-М»:

Мы распределили: 500 тысяч квадратный метров застраиваем мы, и 600 тысяч застраивает город.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Инженерные там сооружения в вашей части – это всего 25 миллионов долларов. Ну так тогда надо строить.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Два принципиальных вопроса - это продлить срок до 2020 года и исключить из проекта строительство социальных объектов: школы, детский сад. Это перекладывается на город.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну, а раньше они гарантировали. Мы можем согласиться с этим по срокам, но что касается школы и детского сада – тут надо нам подумать. Я не готов сегодня сказать: «Ладно, снимем это обременение» и так далее.

Кто застроит оставшуюся часть «Зеленого бора» - будет еще решаться. Очевидно, что по-прежнему самый выгодный вариант развития столицы - города-спутники. Дома можно строить на уже готовой инфраструктуре. Строительство, правда, медленно, началось в Смолевичах. На очереди — Заславль и Руденск. У Президента, правда, здесь тоже много претензий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Еще больше будет уверенности, когда вы (обращение к Николаю Ладутько – ред.) с Сиваком (Анатолий Сивак – министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь – ред.) туда проложите нормальную дорогу, чтоб человек сел – приехал, хотя бы до до академии военной, сел в метро и поехал в Минск. Вот тогда б люди с удовольствием пошли и там жили, потому что воздух чище, для детей, удобней, и он будет знать, что электричка или еще какой-то там городской трамвай подойдет, он через 30 минут будет в Минске.

Мнение Президента: не надо строить новые города, нужно создавать мощное производство, где люди захотят работать и рядом жить. Рабочие силы по стране нужно распределять равномерно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главное – создать хорошее предприятие по производству конкурентоспособной продукции. Вот взял – где-то создал и сказал: «Люди! Вот 150 рабочих мест. Квартиры мы построим».

Еще одно предложение: развивать усадебное строительство. А еще дать возможность людям регистрировать свои дачи как жилые дома. Президент не против. Правда, не понятно, какие здесь плюсы, кроме прописки. А губернатор Минской области проехал также по всем деревням Минщины и выбрал участки, которые можно отдать людям под застройку.

Президент обратил внимание и на другие проблемы: затягивание сроков, долгострои, низкое качество строительства, нехватку рабочей силы. По организации работы привел в пример частников и заметил: отрасль ждет такая же встряска, как и деревообработку.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я поеду по строителям. У меня уже в печенках строители твои сидят. Поэтому закончу разборки по деревообработке, сельскохозяйственным предприятиям поставил задачу, чтоб порядок навели идеальный, и по строителям пойдем. И начнем с Минска.

Итог совещания: в документы по застройке «Зеленого бора» до декабря внести коррективы. Что касается перспектив других микрорайонов, к теме вернуться в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.