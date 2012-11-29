Прямой эфир

2013 год объявлен в Беларуси годом бережливости по Указу Президента

29 ноября 2012 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2013 год объявлен в Беларуси годом бережливости. Соответствующий указ подписал Президент.

Основные усилия направят на совершенствование организации производства, повышение производительности труда, качество продукции и услуг за счет оптимизации расходов, а также рационального использования ресурсов.

Необоснованные потери будут исключать за счет модернизации производства, внедрения новых технологий, техники и способов хозяйствования.

Год бережливости станет логическим продолжением реализации Директивы Президента №3. Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства в современных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика # Энергосбережение в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко пообещал строителям такую же встряску, как и деревообработке
29 ноября 2012 18:26

Александр Лукашенко пообещал строителям такую же встряску, как и деревообработке

В 2013 году в Беларуси появятся списки лжепредпринимателей
28 ноября 2012 10:50

В 2013 году в Беларуси появятся списки лжепредпринимателей

Доход «Беларуськалия» за год составил больше 3 млрд долларов
27 ноября 2012 17:19

Доход «Беларуськалия» за год составил больше 3 млрд долларов