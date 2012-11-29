2013 год объявлен в Беларуси годом бережливости по Указу Президента

Новости Беларуси. 2013 год объявлен в Беларуси годом бережливости. Соответствующий указ подписал Президент.

Основные усилия направят на совершенствование организации производства, повышение производительности труда, качество продукции и услуг за счет оптимизации расходов, а также рационального использования ресурсов.

Необоснованные потери будут исключать за счет модернизации производства, внедрения новых технологий, техники и способов хозяйствования.

Год бережливости станет логическим продолжением реализации Директивы Президента №3. Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства в современных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.