Прямой эфир

Белорусский павильон занял первое место на международной ярмарке

30 ноября 2012 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Павильон Беларуси занял пepвoе меcтo на индийской международной ярмарке в Нью-Дели. На нашей экспозиции была представлена продукция и научно-технические разработки более 60 промышленных предприятий и научных организаций республики. Также Беларусь получила отдельный памятный приз как страна-партнер выставки.

Международная торговая ярмарка — основное экономическое событие года в индийской столице. Свою продукцию там представили почти  500 зарубежных компаний из двух десятков стран. Она привлекает сотни тысяч посетителей. Так за две недели на выставке побывали примерно 1,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

Другие новости рубрики

Все новости
2013 год объявлен в Беларуси годом бережливости по Указу Президента
29 ноября 2012 18:55

2013 год объявлен в Беларуси годом бережливости по Указу Президента

Александр Лукашенко пообещал строителям такую же встряску, как и деревообработке
29 ноября 2012 18:26

Александр Лукашенко пообещал строителям такую же встряску, как и деревообработке

В 2013 году в Беларуси появятся списки лжепредпринимателей
28 ноября 2012 10:50

В 2013 году в Беларуси появятся списки лжепредпринимателей