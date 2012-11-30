Белорусский павильон занял первое место на международной ярмарке

Новости Беларуси. Павильон Беларуси занял пepвoе меcтo на индийской международной ярмарке в Нью-Дели. На нашей экспозиции была представлена продукция и научно-технические разработки более 60 промышленных предприятий и научных организаций республики. Также Беларусь получила отдельный памятный приз как страна-партнер выставки.

Международная торговая ярмарка — основное экономическое событие года в индийской столице. Свою продукцию там представили почти 500 зарубежных компаний из двух десятков стран. Она привлекает сотни тысяч посетителей. Так за две недели на выставке побывали примерно 1,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.