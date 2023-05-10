Минэкономики: в Беларуси стало меньше банкротств

Новости Беларуси. В стране стало меньше банкротств. По данным Департамента по санации и банкротству Минэкономики, число открываемых дел об экономической несостоятельности компаний планомерно снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале 2023 года в должниках значились 1 180 субъектов хозяйствования. Это на четверть меньше, чем год назад. Активно снижалось количество банкротств в Минске – на 33 %. В Витебской и Минской областях число банкротств упало на 43 и 26 % соответственно.