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Минэкономики: в Беларуси стало меньше банкротств

10 мая 2023 16:57
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Новости Беларуси. В стране стало меньше банкротств. По данным Департамента по санации и банкротству Минэкономики, число открываемых дел об экономической несостоятельности компаний планомерно снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минэкономики: в Беларуси стало меньше банкротств-1

В начале 2023 года в должниках значились 1 180 субъектов хозяйствования. Это на четверть меньше, чем год назад. Активно снижалось количество банкротств в Минске – на 33 %. В Витебской и Минской областях число банкротств упало на 43 и 26 % соответственно.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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