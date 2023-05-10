Новости экономики за 10.05.2023
Экономически несостоятельных компаний в стране становится все меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снижается и запрос малого и среднего бизнеса на банковские кредиты в иностранной валюте. За счет какой продукции белорусского производства растет экспорт в Китай и почему США на грани скорого дефолта?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
МАЗ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В АПРЕЛЕ ЗАНЯЛ ШЕСТОЕ МЕСТО ПО ПРОДАЖАМ ГРУЗОВИКОВ В РОССИИ
МАЗ по итогам работы в апреле занял шестое место по продажам грузовиков в России. Спрос на автомобили белорусского производства на российском рынке грузовых автомобилей вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Лидером рынка грузовиков был российский КАМАЗ, далее следуют четыре китайских бренда.
В БЕЛАРУСИ ПАДАЕТ СПРОС НА ВАЛЮТНЫЕ КРЕДИТЫ
Белорусские банки ожидают снижение спроса на валютные кредиты в ближайшие месяцы. Нацбанк провел экспертный опрос всех коммерческих банков страны. По данным анкетирования, в первом квартале крупный бизнес существенно снизил заимствования в иностранной валюте. Аналогичным образом поступил малый и средний бизнес. Банки прогнозируют, что до сентября включительно в Беларуси сохранится тренд на сокращение интереса бизнеса к валютным кредитам. Субъекты хозяйствования опасаются привлекать новые заимствования в американской и европейской валютах на фоне беспрецедентных западных санкций.
В БЕЛОРУССКИХ СЭЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 427 РЕЗИДЕНТОВ ИЗ 35 СТРАН МИРА
Льготные режимы ведения бизнеса в свободных экономических зонах Беларуси привлекают все больше инвесторов для создания современных экспортоориентированных и импортозамещающих производств. В белорусских СЭЗ зарегистрировано 427 резидентов из 35 стран мира. Ими уже вложено более 12 миллиардов долларов инвестиций, что в 1,5 раза выше изначально заявленных. Правительство продолжает системную работу по наращиванию инвестиционного потенциала СЭЗ.
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