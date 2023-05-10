Новости экономики за 10.05.2023

Экономически несостоятельных компаний в стране становится все меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снижается и запрос малого и среднего бизнеса на банковские кредиты в иностранной валюте. За счет какой продукции белорусского производства растет экспорт в Китай и почему США на грани скорого дефолта?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

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