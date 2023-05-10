Новости США. Дефолт может случиться в США уже к 1 июня. О разрушительных последствиях дефолта предупредил после переговоров с лидерами Конгресса американский президент Джо Байден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конгресс с января не дает правительству наращивать госдолг, и уже через месяц самая богатая страна мира может перестать платить по счетам. Американское государство имеет долг в 31,4 трлн долларов. Сумма эта существенная, и она больше, чем весь ВВП США за прошлый год. Долги в США растут быстро и постоянно, потому что государство тратит денег больше, чем может получить от налогов. Недостающее берут в долг. Дефицитный бюджет утвердил Конгресс, а теперь он же не дает занимать. С 2011 года потолок пересматривали 8 раз. И все идет к тому, что его пересмотрят в 9-й.