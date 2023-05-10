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Экспорт Беларуси в Китай вырос в 1,5 раза за три месяца

10 мая 2023 16:57
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Экспорт Беларуси в Китай вырос в полтора раза за три месяца с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Экспорт Беларуси в Китай вырос в 1,5 раза за три месяца-1

Объемы взаимной торговли за последние пять лет выросли в 1,5 раза и достигли по итогам прошлого года почти 6 млрд долларов. В Китай стали больше поставлять минеральной и химической продукции, продовольствия и сельхозтоваров, древесины и целлюлозы. Среди продуктов питания экспорт белорусского мяса курицы в Китай увеличился в два раза. Растут поставки шоколада, соков и алкоголя.  

Больше новостей экономики за 10 мая здесь.  

# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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