Экспорт Беларуси в Китай вырос в 1,5 раза за три месяца

Экспорт Беларуси в Китай вырос в полтора раза за три месяца с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объемы взаимной торговли за последние пять лет выросли в 1,5 раза и достигли по итогам прошлого года почти 6 млрд долларов. В Китай стали больше поставлять минеральной и химической продукции, продовольствия и сельхозтоваров, древесины и целлюлозы. Среди продуктов питания экспорт белорусского мяса курицы в Китай увеличился в два раза. Растут поставки шоколада, соков и алкоголя.