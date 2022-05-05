«Микашевичи» – самый большой гранитный карьер в Центральной Европе. Куда экспортируем после введения санкций?

Новости Беларуси. Переориентация рынков сбыта и преследование своего национального интереса. Предприятие «Гранит» – крупнейший в Европе добытчик и переработчик плотных горных пород. В год производят более 15 миллионов гранитного щебня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около половины используем внутри страны – строительство дорог, бесперебойная работа железобетонных заводов и крупнопанельного домостроительства. Экспортный портфель на фоне санкций собрали из заказов новых партнеров. Кристина Протосовицкая знает, почему белорусский гранит не по европейским зубам.

Карьер «Микашевичи» – это самая большая открытая горная выработка в Центральной Европе. Растянулся почти на 3 километра с запада на восток и более чем на 1,5 километра – с севера на юг. Глубина на 20 метров ниже уровня Балтийского моря. Запасов породы этого месторождения хватит еще на 30 лет. Рядом уже открыли новое – «Ситницкое», где потенциал добычи превышает столетие.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Здесь легко заразиться гигантоманией. Например, размер этого ковша для добычи горной породы составляет 11 метров кубических. Для понимания – это как 3,5 очень увесистых слона. Он, к слову, российского производства. Впрочем, как и 90 % горного оборудования поступает сюда из дружественных стран, что делает работу предприятия даже в условиях санкционного давления бесперебойной.

Сегодня на предприятии выпускают 21 миллион тонн нерудных строительных материалов в год. Для добычи используют, в частности, импортные дробильные установки. Все запасные части и комплектующие доставляют из Китая. Масла и смазки – из России. Добиться импортозамещения там, где это возможно, – многолетняя установка на работу.

Игорь Вабищевич, заместитель генерального директора по снабжению РУПП «Гранит»:

Сегодня у нас идет модернизация литейно-механического цеха с установкой электропечи 5-тонной, что позволит нам самим изготавливать быстроизнашивающиеся детали к дробильному оборудованию. В результате прекращения поставок в прошлом году двигателей на завод БелАЗ сегодня буквально идет сборка первой машины. И в отгрузке еще четыре 90-тонные машины с двигателями китайскими. Кроме того, сегодня в стадии заключения договор на поставку в наш адрес линии по переработке щебня крупных фракций – это белорусская разработка.

Логистика по земле и воде – и эти цепочки остались нетронутыми. Диапазон рентабельной доставки такого груза – до 1 000 километров. На внешние рынки приходится до 45 % продукции. Первой наотрез работать отказалась Литва, а затем Латвия и Польша. И если у последней есть свои источники, то прибалтийские страны просто остались с носом.

Кристина Протосовицкая:

Европейцам уже впору грызть гранит науки, причем экономической. А вместо этого они грызут санкциями гранит наш, белорусский. Предприятие работает в штатном режиме и совершает отгрузки, как бы ни хотелось некоторым не очень дружелюбным европейским партнерам.

Компенсировать падение удалось за счет поставок в Россию, где белорусский производитель замещает на рынке украинского. Местные же карьеры добычи в европейской части страны-соседки – Карелии, Ленинградской области и Воронеже – скромные по объемам, в сумме это один белорусский «Гранит». Да и расчет в российских рублях нам удобнее. Это снижает комиссии и позволяет напрямую расплачиваться за оборудование.

Михаил Федорович, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности, маркетингу и сбыту РУПП «Гранит»:

В то же время некоторые страны Евросоюза готовы сотрудничать. Альтернатива поставки у нас – увеличение объемов поставки в Российскую Федерацию, в частности в Калининградскую область. В Калининградской области тоже введены санкции Евросоюза на поставки из Скандинавии щебня, такой же продукции. На сегодня рынок Калининграда полностью мы освоили.