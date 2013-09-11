Михаил Русый оценил состояние пивоваренной отрасли в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси планируют активно развивать небольшие частные пивоварни. Это позволит сократить необоснованно высокий импорт пенного напитка. Крупные производители пива пока не справляются с поставленной задачей. Хотя в Беларуси созданы все условия для поддержания собственной пивной отрасли. Уже полностью отказались от импортного пивоваренного ячменя, производим собственный солод для светлых сортов пива. Однако, пивзаводы не могут освоить уже имеющиеся производственные мощности. Не решили проблемы и инвестиции крупных европейских производителей пенного напитка. Более того, иностранные компании-инвесторы ещё и ввозят в Беларусь продукцию своих дочерних предприятий.

Владимир Каленик, начальник главного управления контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Большой объём импорта, это основная проблема. У нас в этом году по текущей товарной позиции импорт составляет 30%. Это аномально для страны, имеющей такие крупные пивоваренные предприятия. Для примера, в России около 4%, в Украине 1,3%, в Польше этот показатель не превышает 2%. А у нас целых 30% товарных ресурсов.

Проблема, утверждают специалисты, ещё и в том, что в Беларуси доля пива в общем потреблении алкогольных напитков не велика. Соотношение примерно 14% к 57%. В то время как в Чехии этот показатель 60% к 20%. Основная задача на сегодня - полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. Причём не только классическими сортами пива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель председателя правительства Республики Беларусь:

Крупные заводы, это хорошо, но мы забыли о том, как работают западные страны - Чехия, Германия, которые работают с малыми пивоварнями, с оригинальными, классическими, не классическими, с уникальными сортами пива. Не только ячменное, пиво должно быть и пшеничное, и белое, и тёмное. Поэтому, мы будем солодовенные заводы наши перестраивать на выпуск солода именно этого направления.