Будущее Евразийского экономического союза обсуждают в Минске

Новости Беларуси. Как использовать опыт Союзного государства в евразийской интеграции. Эта тема станет главной на ближайшие два дня для участников очередной сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Она состоится в Минске 13 июня. Сегодня же за круглым столом собрались многочисленные эксперты, депутаты, представители Евразийской экономической комиссии.

Представительная делегация из России прилетела в Минск сегодня днем. Завтра предстоит много встреч в рамках 44-ой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Сегодня в белорусском парламенте состоялся круглый стол на тему «Евразийская экономическая перспектива».

Зал заседаний полностью заполнен. Среди участников также представители Казахстана, Кыргызстана и Украины. Интеграция на постсоветском пространстве - сегодня одна из главных тем. Опыт строительства союзного государства Беларуси и России примечателен тем, что на его основе в свое время по многим направлениям начал полнокровно функционировать Таможенный союз, а затем и Единое экономическое пространство Беларуси, России и Казахстана.

Сергей Нарышкин, председатель парламентского собрания союза Беларуси и России, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания России:

В рамках Евразийского союза также должны быть обеспечены равные права граждан на свободу передвижения и выбор места пребывания, трудоустройства и получения образовательных, медицинских и иных социальных условий. Все это долгие годы нами нарабатывалось и применялось, благодаря чему Союзное государство России и Беларуси объективно стало лидером процессов евразийской интеграции.

Приоритетное направление союзного строительства — это формирование согласованной экономической политики. Много сделано в этом плане. На регулярной основе формируется бюджет союзного государства. Страны ведут совместный контроль по расходованию общих средств. Бюджет предполагает помимо мероприятий и реализацию огромного числа совместных программ. Преимущественно инновационных, связанных с развитием космических и нанотехнологий. Опыт, который можно переносить и на другие объединения.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

От того, как мы определимся на этом этапе будет зависеть и скорость, и успех дальнейших действий. Что касается неких регламентных работ, было бы очень хорошо, если бы Евразийская экономическая комиссия выработала обязательные базовые или, как говорят в науке, фундаментальные принципы общего рынка без изъятия и ограничений.

Функции парламента союзного государства выполняет Парламентское собрание. За годы проделана огромная работа по унификации законодательства двух стран. Сегодня многие нормы, что в Беларуси, в России — аналогичны. В рамках дальнейшей евразийской интеграции речь идет об этом же.

Завтра в Минске состоится Заседание 44-ой сессии Парламентского собрания, а также Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.