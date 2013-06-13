Борис Батура: В Беларуси созданы нормальные условия для развития малого и среднего бизнеса

Новости Беларуси. Развитие частного сектора обсудили на выездном заседании Миноблисполкома. До 2015 года в каждом районе должно быть как минимум 10 современных предприятий с высокой производительностью труда.

Пока же инвестирование в экономику региона оставляет желать лучшего. Необходимо привлекать инвесторов не только в пристоличные районы, но и в глубинку. Для поддержки предпринимателей в Минской области созданы бизнес-инкубаторы, на открытие производств выделяются бюджетные средства, предприниматели могут также рассчитывать на компенсацию процентов по кредитам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Мы в Минской области поставили перед собой задачу еще года 2 тому назад, чтобы удельный вес малого и среднего бизнеса в ВРП области был не менее 50% и платежи в бюджет. В прошлом году мы достигли около 30%. А в этом году вот, 1 квартал и 4 месяца, уже около 40%. Это говорит о том, что в стране созданы нормальные условия для развития малого и среднего бизнеса.