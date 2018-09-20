В агрогородке Колодищи пройдет фестиваль сельского бизнеса

Новости Беларуси. Фестиваль сельского бизнеса приглашает в агрогородок Колодищи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На площадке местного бизнес-инкубатора 21 сентября продемонстрируют современные наработки сельских предпринимателей. С целью реализации мероприятий в рамках «Года малой родины» молодые бизнесмены смогут обменяться опытом открытия предприятий на селе.

Будет организован семинар-дискуссия на тему «Развитие инновационных площадок по обучению ремеслу и предпринимательству».