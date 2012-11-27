Михаил Мясникович: Позорно, когда при таких объемах производства яблока в магазинах мы видим импортные фрукты

Новости Беларуси. Правительство требует неукоснительного выполнения программы по вводу овощехранилищ. 27 ноября этот вопрос рассматривали в Совмине. Аграрный сезон в этом году удался. Только картофеля получили свыше полутора миллионов тонн.

Теперь стоит задача сохранить фрукты и овощи. Но многие хозяйства затягивают сроки ввода в эксплуатацию специальных складов. Так, почти 90 тысяч тонн второго хлеба сегодня хранится в буртах. В ближайшее время ситуацию должны исправить.

Аграрии разводят руками, уверяют, до наступления сильных морозов еще обеспечат надлежащие условия.

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В таких областях как Гродненская, Гомельская и часть Минской области часть картофеля находится сегодня в буртах, но эти бурты к 1 декабря, мы договорились, они будут использованы, в основном это картофель находится для промпереработки.

Хозяйства собрали свыше 1,5 миллионов тонн второго хлеба. Треть реализовали внутри страны. Почти 100 тысяч тонн уже ушли на экспорт. Основной наш импортер — Россия. В этом году белорусский картофель поступил и в магазины Сербии.

Сейчас у белорусских аграриев стоит задача сохранить оставшийся урожай. Соответствующие условия должны обеспечить специальные склады. Например, как этот на 2 тысячи тонн в Гродненской области. Он только начал работу. Оборудование - отечественное. Климат- контроль, системы проветривания, - все условия для того, чтобы клубни как можно дольше сохраняли молодость.

Антон Веришко, и.о. председателя СПК «Малоберестовицкий лесхоз»:

Это была у нас раньше ремонтная мастерская, после объединения хозяйств её не использовали и реконструировали под картофелехранилище.

Но не всем хозяйствам такая задача оказалась под силу. И это при том, что финансовую помощь в строительстве и модернизации оказывает государство.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Наши проверки говорят о том, что вопросу строительства хранилищ уделяется на местах недостаточно внимания.

Сохранность сельскохозяйственной продукции. Одно дело – ее произвести, но самое главное – ее довести до покупателей. Через современные хранилища. И, конечно, это также является и предметом экспорта. А то, что импортозамещение – так это однозначно. Это позорно, когда при таких объемах производства яблока в наших магазинах мы видим импортные фрукты.

Правильное хранение – это не только возможность обеспечивать белорусов качественным товаром круглый год, но и хорошо заработать на внешних рынках. Уже почти 100 тысяч тонн картофеля отправили на экспорт. Основной наш импортер – Россия. В этом году белорусские корнеплоды появились и в магазинах Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.