На строительстве белорусской АЭС зарабатывают по 6-10 миллионов

Белорусская атомная электростанция. Самая масштабная стройка страны. Здесь за пять лет на территории в 200 гектаров построят не только два энергоблока, но и огромную производственную базу, которая обеспечит работу всей будущей АЭС.

Как когда-то советская молодежь устремлялась на БАМ, строить новые города, станции и каналы, так на белорусскую «стройку века» съезжаются рабочие со всей страны.

Дмитрий Пунтус, водитель:

По коллективу можно определить всю биографию Беларуси, со всех областей, со всей Беларуси собрались.

Сейчас здесь трудятся, засучив рукава, полторы тысячи строителей. Ударными темпами растет и сама площадка.

Дмитрий Пунтус, водитель:

Начинали с чистого поля, лес еще рос. Засажено все. Вырезали, выкорчевали, а сейчас выросли здания, стройка. Даже не верится.

Алексей Артамонов, ведущий инженер отдела технического надзора ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции»:

Комплекс механомонтажных работ, комплекс вентиляционных работ, комплекс арматурных работ.

Все эти комплексы и сооружения нужны для строительства будущей электростанции, объясняет инженер Алексей Артамонов. Это и есть так называемая производственная база – огромный завод по сборке АЭС. В эти цеха по железной дороге, которая уже связала город и стройку, доставят отдельные детали станции. И затем уже здесь соберут ее, как конструктор.

На стройплощадке первого энергоблока работа кипит. Котлован размером в восемь пятиэтажных «хрущевок» заполняют многослойной системой отвода воды. Хотя АЭС потопы не страшны в любом случае. Она и так на возвышенности.

Алексей Артамонов, ведущий инженер отдела технического надзора ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции»:

В сущности, для Беларуси – это эксклюзив, поэтому здесь невозможно взять проект какой-нибудь Воронежской станции и сказать: «Вот делайте так и все!» Почему? Потому что грунты везде разные, условия везде разные.

Конечно, выше, когда мы уже пойдем, после фундаментной плиты, там будет все, как везде.

Но к этому этапу рабочие приблизятся только в следующем году. Когда зальют фундамент и начнется возведение первого энергоблока. Тем не менее, очертания его будущих отделений вырисовываются уже сейчас.

Вот эта отметка – центр размещения будущего реактора. Фактически – это нулевой километр строительства купола над ним. Именно над этой точкой в будущем расположится сам реактор.

Впрочем, довольно скоро не останется следа и от этого скромного «памятника». При возведении купола его зальют бетоном. Сверху установят реактор. Им, как и системой безопасности АЭС, займутся российские атомщики. Лучшие из лучших.

Владимир Горин, заместитель главного инженера ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции»:

Это люди, которые имеют за спиной по крайней мере два-три-четыре энергоблока, введенных в эксплуатацию. Это и Цинь-Вань (Китай), это и Бушер (Иран), которые успешно работают, и, по оценке международных организаций, являются одними из лучших.

Владимир Горин родом из Беларуси. Но много лет он жил в России: набирался опыта, чтобы затем применить полученные знания в области атомной энергетики на родине.

Вместе с Владимиром на строительство первой Белорусской АЭС приехала и вся его семья. По признанию атомщика, это лучшее доказательство безопасности электростанции.

Владимир Горин, заместитель главного инженера ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции»:

Почему-то всем кажется, что атомщик – это такой вот питекантроп, который, значит, с дубиной слез с какого-то дерева, и хочет построить атомную станцию, чтобы ее взорвать, и всем сделать плохо, забывая о том, что здесь они живут и работают сами, их семьи, дети, внуки. И мы не меньше, чем остальные, а, наверное, даже больше, чем остальные заинтересованы в том, чтобы наша станция была лучшая станция.

Вслед за АЭС разрастается и сам Островец. В ближайшем будущем здесь возведут еще 300 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом, город станет самым быстрорастущим в стране – и уже через 10 лет его население увеличится, как минимум, в четыре раза.

Островец уже не тот, что четыре года назад. Поселок стал городом. Открылось несколько магазинов, концертный зал. В планах – возведение школы и детского сада. Такое соседство с АЭС жителям Островца по душе.

Местные жители:

Новые дома строятся, школа, говорят, садики. Не страшно ли, что совсем рядом станция? Игналина тоже не совсем далеко. Но 30 лет уже здесь живем. Ничего.

Во всех странах есть. Почему у нас не может быть?

Без энергии жить нельзя. Во Франции, в ГДР по 100 станций атомных. И ничего, живут все.

Особо предприимчивые островчане на приезжих умудряются даже подзаработать. За четыре года цены на съемное жилье выросли в десятки раз.

Рабочий:

Звонили, узнавали: где-то 180 тысяч в сутки. Они посуточно сдают, поэтому дорого и все занято.

Местная жительница:

Некоторые даже съезжают к родственникам, чтобы отдать свою квартиру внаем, чтобы заработать денег.

Но это случаи единичные. Практически у всех строителей электростанции жилищный вопрос решен. Кто-то еще, конечно, и живет в гостиницах, но большинство – в новостройках. Многоэтажки возводят для сотрудников будущей АЭС. Пока станцию не введут, в домах поживут рабочие со стройплощадки.

Сдавались квартиры сразу с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Для удобства на первом этаже организовали даже прачечную и комендантскую, где раз в неделю можно сменить постельное белье, а при заселении получить одеяло и подушку. Такой сервис даже в советское время был роскошью.

Федор Шимко, водитель:

12 лет отработал на Москве. Начинал в вагончиках, как бомжи жили. А здесь жилье – прелесть.

Приятно удивили не только условия проживания, но и зарплата. В зависимости от объема и вида работ – в кошельке от 6 до 10 миллионов.

Павел Козылев, водитель:

У нас в прошлом месяце семь миллионов было. Но, по крайней мере, с отпуска я вышел – за три дня мне полтора миллиона заплатили.

Не продумали организаторы «стройки века» только досуг. Вечера рабочие коротают за телевизором. Танцев, как на БАМе, здесь не устраивают.

Павел Козылев, водитель:

Дискотек, тут, в Островце, по всей вероятности, нет. Только вот Дом культуры, но он фактически никогда не работает.

Но это, по признанию строителей, – мелочи. Приехали работать – не отдыхать. Потому комфорт на стройплощадке куда важнее. А здесь продумано абсолютно все.

Рабочии:

Питание, все есть. В принципе, нормально.

Работается и живется хорошо.

В столовой вкусно.

Обедают строители здесь же, не отрываясь от производства. На стройплощадке организована временная столовая. В меню три комплексных обеда и сладкое на десерт.

В обед в столовой не протолкнуться. Рассчитана она на полсотни человек, на деле – обедают 800 строителей.

Правда, в этом случае неудобство временное – уже через месяц через дорогу откроется новая столовая. В четыре раза больше этой.

Юрий Пустовой, заместитель директора ОАО «НИАЭП» по сооружению АЭС в Беларуси:

Таких условий для проживания, которые созданы сегодня здесь, на Белорусской атомной станции, могу вас уверить, не было ни на одной российской стройке. Например, если взять Калининскую станцию, то там расселили народ в батальон особого назначения (так называемый БОН). Это бывшая тюрьма. Здесь же была проведена, на мой взгляд, колоссальная работа. Было построено шикарное, замечательное жилье.

АЭС им строить и жить помогает. Алексей и Юля приехали в Беларусь на «стройку века» из разных уголков России. Познакомились прямо на стройплощадке, а уже в августе сыграли свадьбу.

Требовать отдельную комнату молодоженам не пришлось. В Островце они получили новую квартиру. Теперь всерьез задумываются остаться. По опыту знают: бояться соседства с атомной станцией не стоит. Сами из семьи атомщиков.

Алексей Шевчук и Юлия Квасова:

Я с Тверской области, муж – с Ростовской, с города Волгодонска. То есть наш город Удомля небольшой. И пока строился 1-2-3-4 блок, он вырос до 40 тысяч населения. Вот увидите, как у вас здесь все поменяется, это наоборот в лучшую сторону. Боятся этого не надо. Того, что здесь атомная станция. Это, наоборот, будут и рабочие места, то есть не надо будет никуда уезжать из своего родного города. Я считаю, что это очень хорошо.

История жизни Алексея и Юлии в точности повторила сюжет легендарных «Девчат». И такая пара на белорусской «стройке века» уже не одна. А ведь история Островецкой АЭС еще только начинается.