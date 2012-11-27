Четыре грузовых электровоза из Китая поступили в Беларусь

Новости Беларуси. Очередная партия электровозов из Китая поступила в Беларусь. Четыре грузовых поезда для нашей железной дороги прибыли в Барановичское локомотивное депо. Там при участии китайских и немецких специалистов будут проведены пуско-наладочные работы и начнется опытная эксплуатация новой техники.

Белорусская железная дорога реализует инвестпроект по приобретению грузовых электровозов. Первые поступили в страну в мае 2012 года. Сейчас они задействованы на участках железной дороги Минск – Брест, Минск – Орша и Минск – Молодечно. Еще шесть локомотивов доставят к нам в начале 2013 года. Всего, согласно заключенному контракту, будет закуплено 12 электровозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.