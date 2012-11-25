Директор ОАО «Стешицы» Виктор Коледа стал одним из самых молодых руководителей

Шесть лет назад сегодняшний герой стал одним из самых молодых руководителей. В 29 лет он уже возглавлял открытое акционерное общество. А сегодня хозяйство под его началом – одно из передовых в Вилейском районе. Главное – не пороть горячки, на эмоциях можно многое натворить, о чем потом пожалеешь. Мудро рассуждает директор ОАО «Стешицы» Виктор Коледа.

По приезду, директора «Стешиц» в кабинете мы не застали. Виктор Михайлович был на главном объекте в хозяйстве – строящейся молочно-товарной ферме. На этой стройке – все основные силы хозяйства. Ведь животноводство как раз одно из основных направлений в ОАО. Еще по приходу новый директор обозначил фронт работ и в первую очередь – наращивание поголовья скота.

В Стешицах провели реконструкцию трех уже имевшихся молочных ферм, серьезно занялись селекционной работой. Понадобилось около двух лет, чтобы появились первые результаты: выросло поголовье скота, увеличилось и валовое производство молока, надои на одну корову.

Молоко – основной источник поступления финансовых средств в хозяйстве, а это возможность обновления производственной базы и пополнения парка сельхозмашин. Новая техника позволила механизаторам в Стешицах одним из первых в районе переступить тысячный рубеж.

«Стешицы» — одно из самых крупных хозяйств в Вилейском районе. Хлебная нива здесь чуть больше тысячи 100 гектаров, а намолотили около 5 тысяч тонн зерна. Особенность нынешней страды была и в том, что в хозяйстве появилась новенькая зерносушилка. Ее мощности позволяют за смену переработать около 600 тонн зерна. Это очень полезное приобретение, говорит Виктор Михайлович, позволило не только все зерно в ОАО просушить, но и соседям помочь, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.