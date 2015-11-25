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Михаил Мясникович посетил Гарлыкский горно-обогатительный комбинат в Туркменистане

25 ноября 2015 13:52
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Новости Туркменистана. Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане планируют завершить в марте 2017 года. Делегация нашей страны под руководством председателя Совета Республики Михаила Мясниковича прибыла в Ашхабад для переговоров. Контракт на строительство комбината белорусской стороной «под ключ» был подписан 5 лет назад. Его стоимость около миллиарда долларов.

На данном этапе на комбинате идет монтаж и установка оборудования и продолжается бурение скважин. Специалисты уже продвинулись на глубину около 300 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Если говорить о Горлыкском горно-обогатительном комбинате, на площадке 140 объектов. И это не просто какие-то обособленные стоят здания или сооружения. Они все завязаны технологически, под землей, кабелями, трубопроводами. И это должно все крутиться, работать, и все должно работать надежно. Сверстали уже все окончательно хвостовые графики, связанные с монтажом и наладкой оборудования.

# Экономика # Михаил Мясникович # Строительство

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