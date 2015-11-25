25 ноября специалисты из Беларуси и Германии обсудят вопросы в области энергетики

Новости Беларуси. Возобновляемые источники энергии и эффективное использование энергоресурсов. Специалисты из Беларуси и Германии в эти минуты собрались в Минске, чтобы обсудить вопросы в области энергетики. За годы совместного сотрудничества странами успешно реализован ряд совместных проектов — это Мини-ТЭЦ Калинковичского молочного завода, биогазовые установки, работающие на отходах молочно-товарных ферм.

Кроме того, странами получен ценный опыт строительства энергокомплексов на местных видах топлива, развития альтернативных энергоресурсов. Нынешний форум должен придать дополнительный импульс развитию взаимоотношений между Беларусью и Германией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.