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Беларусь и Новосибирская область России будут развивать двусторонние отношения путем производственной кооперации

24 ноября 2015 16:53
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Новости Беларуси. Развивать двусторонние отношения по всему спектру. Об этом сегодня, 24 ноября, договорились в  белорусском правительстве на  встрече с делегацией из Новосибирской области. Этот регион — один из ключевых партнеров нашей страны в Российской Федерации. Заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества партнеры высказали и на заседании Совета делового сотрудничества. Повысить совместный товарооборот планируется за счет интеграционных проектов в сфере  сельского хозяйства, науки и туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов, председатель Белкоопсоюза:
Новосибирская область – это очень интересная область. Я думаю, что при хорошей организации совместной туристической работы, можно сделать хороший проект.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области Российской Федерации:
Разворачивается взаимодействие по сельскохозяйственной уборочной технике. «Полесье», вся линейка «Гомсельмаша». Хорошо себя зарекомендовали зерноуборочные комбайны, новые трактора большой мощности.

Деловое общение гости продолжили в Совете Республики. На встрече в верхней палате парламента обсуждались шаги, необходимые для активизации сотрудничества. В частности, речь идет о совершенствовании схем кредитования поставок, развития промышленной кооперации. 

И по традиции, находясь в Минске, гости почтили память героев Великой Отечественной войны. К монументу Победы легли цветы и венок от делегации Новосибирской области. 

# Экономика # Валерий Иванов # Беларусь-Россия # Владимир Городецкий

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