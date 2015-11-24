Андрей Кобяков: Задача по диверсификации экспорта оправдывает себя

Новости Беларуси. Экспорт белорусской продукции с начала года вырос сразу по нескольким позициям. Однако проблемных вопросов на внешнеторговом направлении по-прежнему хватает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совмине сегодня, 24 ноября, обсуждали, как достичь и удержать положительные показатели в экспорте, и на рынки каких стран обратить более пристальное внимание.

В течение года товары под маркой «Сделано в Беларуси» стали активнее покупать в Азии, Африке, странах Центральной и Северной Америки. Кроме того, отгрузки в Китай увеличили почти на 38%.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В целом, поставленная задача по диверсификации экспорта оправдывает себя. Экспорт товаров на новые перспективные рынки продолжает демонстрировать положительную динамику. Он составил 644 миллиона долларов США или 118,4% к уровню января-сентября 2014 года. По ряду товарных позиций наблюдается значительный рост продаж физических объемов. Вместе с тем, принимаемых мер по наращиванию экспорта и поиску новых рынков сбыта, пока недостаточно. Необходима дальнейшая концентрация усилий в этом направлении.

Дела в гору идут у предприятий молочной отрасли. Очень любят наши сыры, масло в России. Литва, Германия, страны Балтии – география поставок расширяется. Так, один из столичных заводов начал реализацию контракта с Бангладеш. А в ближайшее время планирует выйти на рынок Кипра, куда уже отправлена пробная партия товара.

Эдуард Чернявский, генеральный директор молочного завода:

Экспортируется продукция в настоящее время в Молдову, в Украину, в Азербайджан, в Ереван. Последние две пятилетки, занимаясь модернизацией завода, конечно же, предусматривали вопросы выпуска экспортно-пригодной продукции, которая будет предназначена для экспорта, то есть с более длительными сроками. Плюс культура питания на те рынки, которые являются зоной наших интересов.