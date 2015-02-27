Владимир Потупчик: Стоимость электроэнергии для белорусов в 2015 году больше не изменится

Новости Беларуси. Стоимость электроэнергии для белорусов в 2015 году больше не изменится. Об этом заявил министр энергетики Владимир Потупчик.

По его словам, тарифы на электричество, установленные в стране с 1 января, будут действовать до конца года. Правда, есть одна оговорка. Индексация возможна при росте заработной платы.

Глава Минэнерго также отметил, что за последние годы почти в два раза удалось снизить нагрузку на предприятия, которые покрывают часть затрат на энергоресурсы, потребляемые населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Мы уже в течение двух лет прошли достаточно большой путь, который позволил нам уменьшить объемы перекрестного субсидирования. Если раньше они составляли более двух миллиардов долларов, то 2014 год мы закончили с объемом перекрестного субсидирования уже 940 миллионов долларов. В этом году эта тенденция будет продолжена.