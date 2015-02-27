Почему сдавать стеклотару в Беларуси стало невыгодно и сложно?

В нашей стране люди делятся на тех, кто выбрасывает пустые бутылки и на тех, кто их собирает. В Советском Союзе на пустых бутылках можно было сколотить целое состояние. Профессия приемщик стеклотары по своей популярности не уступала, например, такой профессии, как, например, стоматолог.

В семидесятые-восмидесятые, да и девяностые годы сдать посуду в пункт приема стеклотары было дело архисложным. Как правило, семья копила банки, баночки и бутылки и когда их собиралось несколько сумок, все нестройной группой шли в пункт приема. Очереди здесь были как за золотом, коврами и хрусталем. Система приема стеклотары рухнула вместе с советской системой.

Золотые были времена. Посуда реально для людей была на вес золота. Сдавали и стар и млад. С семи лет мальчишки собирали по пустырям пустые бутылки и зарабатывали себе, кто на карусели, кто на велосипед. Сейчас, если у подростка и появится желание собирать посуду, то он в итоге не на скребет и на кино.

Маргарита Прохорчик, СТВ:

В приемном пункте стеклотары бутылки у меня не приняли. Предложили альтернативный вариант — сдавать на стеклобой. Максимум, что я смогу там получить — 1,5 тысячи белорусских рублей, хотя проезд до пункта приема мне обошелся в три раза дороже.

Что же произошло в стране? Почему когда-то драгоценная тара превратилась в ненужный хлам? Почему бутылки, миллионами, миллиардами исчезают в мусоропроводах и контейнерах? Бизнесмены уверены, что миром правит капитал. Сдавать посуду больше невыгодно. Если раньше, как было сказано выше, стоимость тары составляла, порой, половину стоимости содержимого, то теперь от силы несколько процентов. Судите сами: если раньше, чтобы купить бутылку пива, надо было сдать три пустых бутылки, то сегодня — 24. То есть в восемь раз больше

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательств:

Население абсолютно не заинтересовано в сдаче стеклопосуды в приемные пункты, как было в советское время. Это нехорошо. Поэтому предлагаемая система депозитного сбора предполагает, что стоимость бутылки подымется на 1,5–2 тысячи. Люди будут заинтересованы их сдавать, поэтому появятся интерес и выгода у людей.

Законы бизнеса: чем больше оборот капитала, тем выше прибыль. С бутылками то же самое: чем больше будет оборот пустой посуды, тем больше выгоды можно будет извлечь!

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательств:

Ситуация с многооборотной тарой не нова. В СССР многие из нас помнят, что стеклобутылка проходила в среднем 8–10 оборотов, прежде чем она превращалась в стеклобой. Сейчас в Европе тоже широко распространены унифицированные бутылки, которые являются многооборотными. Система, которая позволяет нам организовать многократное обращение тары, и называется «система депозитного сбора».

Иными словами — это залоговая система. Производитель в стоимость продукта закладывает стоимость тары. Население эту стоимость благополучно записывает себе в убыток, выбрасывая тару на помойку. И это еще не все! Далее министерство жилищно-коммунального хозяйства берет с нас деньги за переработку бутылок. Обратите внимание на строку в жировке «Обезвреживание и переработка ТКО». То есть фактически мы дважды платим за бутылку. Сперва покупая ее, затем за ее утилизацию.

Михаил Счастный, председатель Республиканской ассоциации рециклинга и инноваций:

Практически все у нас делается на основании приказов министерства по согласованию Совмина, устранение двойных изъятий средств с населения, которое является с одной стороны потребителем товаров, которое в себестоимости продукции компенсирует деньги за извлечение вторичных материальных ресурсов, а потом за то же самое оно платит по жировкам!

Можно говорить или о том, что мы безумно богаты или безумно глупы. Вариант выбирайте любой, но что-то подсказывает, что мы не богаты. Отечественные бизнесмены пытаются разгрести завалы пустой тары, но кроме звона, ничего не происходит. В нашей стране во второй оборот попадает максимум 10 процентов бутылок, а в третий и вовсе ноль!

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательств:

Депозитный сбор помогает сэкономить огромное количество денег на импортной упаковке. Система депозитного сбора позволила бы значительно сократить отходы потребления, которые выбрасываются на свалки. Несколько месяцев рабочая Республиканской конфедерации предпринимательств занималась отработкой предложения, на которое мы имели поручения президента. Мы много отчетов дали, был организован целый ряд совещаний на эту тему.

Увы, с пропажей у населения интереса сдавать посуду, стали пропадать и пункты приема.

В Европе, которую мы так любим сравнивать с собой, в любом мало-мальски уважающем себя супермаркете существуют так называемые фандоматы! Это аппараты, которые принимают у людей пустые банки и бутылки, причем не только стеклянные, но также пластиковые, фольгированные и бумажные. Почему у нас в стране фандоматов нет, вопрос риторический. Но его легко решить, если обязать владельцев гипермаркетов их устанавливать.

Михаил Счастный, председатель Республиканской ассоциации рециклинга и инноваций:

Реальные структуры, которые бы могли что-то привнести (заготовители, торговля и тому подобное) к решению этих вопросов не привлечены и отстранены. Ну, привлекут у нас «Экорес», а это свалки. Как свалка может думать, как у населения покупать бутылки? Чего ожидать в ближайшем будущем?

Если не лезть только в бутылку и развернуть вопрос шире, то окажется, что все у нас с утилизацией и переработкой очень убого.

Игорь Сухаревич, начальник управления обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Белеарусь:

Проблема обращения с твердыми коммунальными отходами, особенно в части извлечения вторичных материальных ресурсов на сегодняшний день существует. 13-14 процентов вторичных материальных ресурсов от всего объема образования твердых коммунальных отходов поступает на переработку. Это недостаточно. В развитых странах они доходят до 80, до 70 процентов.

Максимум, что мы отделяем сегодня от горы отходов — это пластик. Контейнеры под него появились почти у каждого подъезда. В европейских странах отходы сбрасываются минимум в четыре контейнера: с пластиком, с бумагой или картоном, со стеклом и с пищевыми отходами. За несоблюдение правил сортировки — штраф! Наши чиновники готовы также штрафовать!

Степан Дубиницкий, начальник управления координации контрольной деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

С нашей точки зрения, контроль необходимо усилить и усилить штрафные санкции по отношению к этим нарушителям. Мы сейчас подготавливаем законопроект об усилении ответственности за нарушение, связанное с обращением с отходами.

Замечательно! Контейнеров для сортировки отходов еще нет, но о штрафах уже думаем! Вот любопытно, а кто будет отлавливать нарушителей и как? Мы не можем обуздать курильщиков в общественных местах, а здесь будем ловить за руку того, кто бросил газету в контейнер для стекла.

Михаил Счастный, председатель Республиканской ассоциации рециклинга и инноваций:

Опыт европейский есть, существуют многочисленные отчеты, поездки, на которые тратятся деньги населения, но которые показывают, что наш путь — это путь в никуда.

В общем, пока мы мечтаем и тратим миллиарды на программы и проекты, Европа не загнивает со своими отходами на свалках, а активно их перерабатывает!

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Со стороны государства должны быть созданы условия — это стоять контейнеры для раздельного сбора, должны быть мощности по переработке этого сырья, для сортировки, досортировки.

Но система раздельного сбора, как бы она не была хороша, помогает собрать даже по европейским меркам максимум 45 процентов отходов, которым дают вторую жизнь. Депозитная же система, о которой речь шла выше, увеличивает эти показатели до 90 процентов. Напомним, что депозитная система, это когда производитель закладывает сверх стоимости товара стоимость тары, которую впоследствии население сдаст и получит компенсацию. Эта система позволяет увеличить оборот тары многократно.

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательств:

Ничего сложного в этой системе нет. Согласно нашим расчетам, система в состоянии развернуться без дополнительного внешнего финансирования при грамотной организации работы.

В нашем случае отечественные бизнесмены ведут себя гораздо более по государственному, нежели чиновники. Пока последние возводят горы из отходов вокруг столицы и других белорусских городов, предприниматели пытаются, как это ни странно, облегчить бремя народа и земли страны, но, похоже, их замыслы идут вразрез с чьими-то ведомственными интересами. Ведь если все сортировать и перерабатывать, то что останется коммунальщикам?

А вообще, самым токсичным отходом человеческой жизнедеятельности является сам человек.

Люди, любите природу – мать нашу, она нас поит и кормит! А скольких людей еще постоянно снабжает нашими пустыми бутылками и банками!