С 1 марта коммунальные службы двух районов Минска начнут работать в экспериментальном формате

Новости Беларуси. Минск становится площадкой для эксперимента. Уже в это воскресенье в двух районах Минска начинают реформу жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты заверяют, что преобразования приведут к повышению качества обслуживания населения и экономии государственных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники утверждают, что основополагающая функция эксперимента — повышения доверия граждан к системе ЖКХ. Привычные споры и обвинения должны исчезнуть, как и устоявшиеся ошибки прошлого.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Самая главная задача проводимой реформы, к которой приступим с 1 числа, — очистить систему ЖКХ от всего ненужного балласта и не ликвидности, которыми в течении многих лет система ЖКХ обрастала. Самый важный конечный результат в том, что должна снизиться себестоимость и стоимость технического облуживания жилищного фонда. И люди должны оплачивать реально оказанные им жилищно-коммунальные услуги.

Начнут работать коммунальщики по-новому с разделения функций на заказчиков и подрядчиков. Ранее ЖРЭО работало по принципу «одного окна»: принимали заказы и сами их выполняли. Исходя из планов реформы ремонтно-эксплуатационные организации укрупнили до участков. К примеру, в Первомайском районе из 17 создали 7.

Александр Мацевич, директор ЖРЭО Партизанского района Минска:

Определены руководители. Получено принципиальное их согласие. Получено согласие вышестоящего руководства - администрации учредителей ЖЭО по этой структуре. Так же определены руководители служб заказчиков. Штат формируется, проходит обучение и аттестация. Вот уже первая группа сдаст экзамены в понедельник и будет аттестована - 19 человек.

За прочностью отношений между заказчиком и подрядчиком будут следить внимательно. Для этого создаются специальные комиссии. Захотел получить участок для обслуживания - выиграй тендер, затем раздели труд между персоналом. Каждый отвечает только за свой участок работ: дворни убирает прилегающие территории, электрик занимается проводкой.

Планируется и появление в Минске единой диспетчерской служба с номером 115. Её задача — круглосуточно принимать заявки и перенаправлять по нужному адресу. После плановой реализации всего задуманного, нареканий в адрес коммунальщиков станет меньше, и процентная доля государства в компенсации расходов на техобслуживания жилого фонда сократиться в разы.

Максим Слиж, СТВ:

Главная цель реформы — доказать, что белорусы могут оплачивать от 70 до 90 % стоимости коммунальных услуг. При этом сумма в жировке будет уменьшатся, а качество обслуживания повысится.