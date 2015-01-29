Михаил Мясникович: Цены на белорусский экспорт остались практически на старом уровне

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан не должна быть формальной и требует активизации. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Глава верхней палаты белорусского парламента ознакомился с работой местных предприятий. Оценил модернизированное предприятий «Борисовдрев» и подчеркнул, что наибольшее внимание борисовчане должны уделять развитию экономики района.

Пока Борисовщина уступает лидерам по многим показателям. В том числе и в развитии промышленности. Спасти ситуацию может только улучшение качества продукции и диверсификация рынков сбыта.

Михаил Мясникович призвал на полную мощь использовать возможности Евразийского экономического союза, находить новых партнеров в странах дальнего зарубежья.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Цена на товары, импортируемы из Российской Федерации, Россия подняла на 30-40%. А что касается наших цен, нашего экспорта, то практически они остались на старом уровне и при чем в российских рублях. Это создает достаточно большие проблемы и убытки для предприятий.

Но мы рассмотрели вопросы. Есть основания утверждать, что предприятие будет работать достаточно стабильно. И это говорит о том, что технологии - современные, люди очень воодушевлены, что работают совершенно в новых условиях, и выработка выше. Сейчас вопросы связаны с реализацией.