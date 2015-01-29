Александр Лукашенко: Для нашей 10-миллионной страны иметь примерно 170-миллионный рынок сбыта продукции – благо

Новости Беларуси. Открытый диалог. Именно в таком формате в эти минуты Александр Лукашенко общается с белорусскими и зарубежными журналистами. Встреча продолжается уже более 5,5 часов.

Президент впервые отказался от формата пресс-конференции, предложив представителям СМИ, которых во Дворце Независимости собралось 2,5 сотни, провести открытый диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение проходит в дискуссионной атмосфере. Напоминает формат форума или деловой конференции. Президент искренне и откровенно отвечает на все вопросы.

Касаясь перспектив сотрудничества с ЕАЭС, глава государства отметил, что в интересах Беларуси сохранить этот рынок. При этом заключенные договоренности должны соблюдаться. В ином случае, по словам президента, «мы оставляем за собой право вплоть до выхода этого союза».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Весь мир сегодня интегрируется. Латинские Америки, Канада, США – практически одно государство. АТЭС, я о Латинской Америке говорил. Может быть, Африка, которая только поднимается, ей посложнее. Поэтому нам надо сохранить это единство. И, вы знаете, для нашей 10-миллионной страны иметь примерно 170-миллионный рынок сбыта нашей продукции – это благо. Конечно, есть интересы у России, есть интересы у Казахстана. У них другие экономики, они живут в основном за счет нефти, газа, о котором вы сказали, и они не смогли переступить вот эту плану и с этого года ввести свободу, свободный доступ к рынкам нефти, газа и так далее, защититься. Я категорически выступал против. Как только я их не упрекал: «Да, у вас экономика такая-сякая, у нас другая. Почем вы нас боитесь? Мы – небольшая экономика. А вы боитесь». Но тем не менее они на это не пошли. И мы подписали этот договор с оговоркой. Суть ее заключается в том, что если договоренности будут соблюдаться, которые мы достигли, мы будем свято исполнять все, что касается Евразийского экономического союза. Мы будем соблюдать. Если только не будут соблюдать, мы оставляем за собой право вплоть до выхода из этого союза.

Этот путь будет непростым, потому что затрагивает интересы, не просто разговоры, декларации каких-то дипломатов, политиков и так далее – это конкретные деньги. Это конкретные деньги. Допустим, ввозные пошлины. Раньше шли в бюджет нам, мы растамаживали на своей границе товары, россияне растамаживали там – им в бюджет, казахи. Сейчас это общий бюджет. И, представляете, надо было найти формулу, чтобы все, что в корзину попадет, ввозных таможенных пошлин, надо их разделить. В каком проценте? Кто его знает? И мы где-то на ощупь, где-то вырабатывая формулу, поделили. Но потом увидели, что белорусы, когда сами формировали бюджет через ввозные пошлины, имели, допустим, 4 млрд этих пошлин (я к примеру говорю цифру), а потом имеют 5 млрд (то есть мы выиграли миллиард), нам тоже начали смотреть и поговаривать: «Что-то тут нечестно. Надо вернуться». Я говорю: «Нет, возвращаться мы не будем. Мы подписали все соглашения. Мы тоже рисковали. Кто вам не давал считать? Считали вместе». То есть где-то кто-то выигрывал, где-то кто-то проигрывал, где-то шли, извините меня, на ощупь, создавая некоторые критерии расчетов. Но мы это сделали. И мы начали это движение.