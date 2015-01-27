В Совмине обсудили цены на белорусские овощи

Новости Беларуси. Цены на белорусские овощи должны быть обоснованными. Об этом 27 января шла речь на заседании президиума Совмина. Здесь говорили о выполнении поручения президента об обеспечении внутреннего рынка качественной и недорогой плодоовощной продукцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил премьер-министр, цены на белорусские фрукты и овощи достаточно высоки, а по отдельным позициям даже дороже импортных, что ведет к увеличению поставок из за рубежа.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В среднем розничные цены на выращиваемые в закрытом грунте огурцы отечественного производства на 16-45 процентов выше, чем на импортируемые. Томаты на 14 процентов. Более того, зачастую белорусские яблоки дороже импортных, аналогичных по качеству, несмотря на логистическую транспортную составляющую. Отечественная продукция часто становится неконкурентоспособной по ценовому фактору, что ведет к росту импорта.

Как отметили в Министерстве торговли, около 100 тысяч тон импорта можно заменить на белорусскую продукцию. А это около 150 миллионов долларов в год. Тем более что внутренний рынок традиционными культурами практически полностью обеспечен.

Артур Карпович, первый заместитель министра торговли Республики Беларусь:

В стабилизационные фонды закладывается гораздо больше продукции, чем это определено соответствующими планами. Это не два, не три не пять процентов. Это десятки процентов. Поэтому мы достаточно обеспечены своей продукцией и способны обеспечить внутренний потребительский рынок в тех объемах, в которые потребители попросят.