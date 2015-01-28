Новости Беларуси. Лучше работаешь — больше получаешь. Зарплата белорусов будет напрямую зависеть от эффективности их труда. Как прокомментировала постановление Правительства министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина, зарплаты отныне будут увеличиваться только при опережающем росте производительности. При этом фонд оплаты уменьшаться не будет.

Заработок каждого конкретного работника будет зависеть от его личного вклада.

По словам главы ведомства, таким образом планируется обеспечить экономически обоснованное соотношение между темпами роста средней зарплаты и производительностью труда. Что в свою очередь является важнейшим условием эффективной работы любой организации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.