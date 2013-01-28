Михаил Мясникович: Банк развития должен будет обеспечивать экономику Беларуси доступными кредитными ресурсами

Новости Беларуси. Банк развития должен будет обеспечивать экономику Беларуси доступными кредитными ресурсами, считает глава Правительства. Михаил Мясникович подчеркнул, что новое финансовое ведомство будет отбирать лучшие проекты по модернизации предприятий. Главным критерием станет экономическая эффективность.

Банк развития, созданный в 2011 году согласно указу Президента, уже завершил этап становления. В прошлом году он профинансировал 11 госпрограмм и более 200 инвестиционных проектов. Цена вопроса – 5 трл рублей. В году нынешнем инвестиционный портфель планируется утроить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы в Правительстве отработали пять основных схем поддержки наших экспортеров. Это и вопросы лизинга, причем масштабного лизинга. Это вопросы работы с зарубежными партнерами, участие в программах соответствующих, государственных программах, наших основных торговых партнеров. В первую очередь партнеров по Единому экономическому пространству. Поддержка экспортеров, поддержка инвестиционных проектов в третьих государствах – в основном это уже является или будет предметом деятельности Банка развития.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития:

Нам удалось привлечь ресурсы одного из крупнейших коммерческих банков для финансирования программы модернизации сельского хозяйства. Сумма сделки – 540 млрд рублей.