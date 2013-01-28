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В Минске откроются еще два производственных бизнес-инкубатора

28 января 2013 11:08
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Новости Беларуси. Два производственных бизнес-инкубатора откроются в столице в ближайшее время. Об этом сообщили в Мингорисполкоме. Сейчас решается, где появятся центры помощи молодым предпринимателям. 

Одна из вероятных площадок - территория минского технопарка. Таким образом, в будущем наиболее  успешные предприятия смогут, не меняя географии, изменить статус на резидента технопарка. К слову, сейчас в столице уже работает 7 подобных бизнес-инкубаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Ефимов, заместитель председателя Комитета экономики Мингорисполкома, начальник управления предпринимательства:
Данная работа позволяет молодым бизнесменам, которые нацелены не на быстрые деньги, а на серьезную плодотворную работу в сфере производства попробовать себя в качестве руководителя своего небольшого, скажем так, завода, на территории инкубатора. В инкубаторах создаются условия благоприятные для начала ведения бизнеса, то есть это и консультации по бухгалтерии, и по юриспруденции.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

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