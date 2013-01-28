Что такое вебмани и как ими пользоваться?

Новости Беларуси. Объяснить, что такое электронные деньги, достаточно трудно. Фактически их нет, но они имеет такую же ценность, как настоящие. Сфера применения – Интернет. То есть купить продукты в обычном магазине на них нельзя. Пока что. Зато можно оплатить товары и услуги, забронировать билеты, внести пожертвования, а также оплатить услуги ЖКХ, коммерческое телевидение, мобильную связь и Интернет. В Беларуси электронными деньгами заведуют коммерческие банки, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Иван Кутень, начальник управления электронных денег коммерческого банка:

Нашими услугами пользуются почти все пользователи Интернета в Беларуси. На сегодняшний день это порядка 5 миллионов человек. Кто-то часто, кто-то реже, но каждый слышал и пробовал хотя бы завести электронный кошелек.

Количество пользователей интернет-валюты растет с каждым годом. А завести свой электронный кошелек совсем не сложно. Этап регистрации понятен на уровне интуиции. Если человек имеет навыки работы с персональным компьютером — он сможет пользоваться и электронными деньгами. По сути необходимо сделать лишь несколько простых шагов.

Этими деньгами можно распоряжаться дома, на работе... словом, в любом месте где есть интернет.

Валерий Полховский, аналитик:

Вот у вас мобильный телефон. Различных видов они бывают. И сам магазин принимает веб-мани. То есть с помощью электронных денег вы на этом сайте можете осуществить покупку практически любого продукта.

В Беларуси сегодня с помощью электронных денег уже можно оплатить коммунальные услуги, купить мобильный телефон и даже телевизор. Но к таким расчетам сейчас готов далеко не каждый наш интернет-магазин. Плюс ко всему, надо учитывать то, что существует несколько видов электронных денег, а точнее — систем. Каждый пользователь выбирает одну или несколько наиболее подходящих. Это можно сравнить с операторами мобильной связи, которые обслуживают тот или иной регион. В Беларуси наиболее распространена система «Вебмани». Хотя юридически в границах нашего государства она относительно слабая. Взять хотя бы главную мировую электронную валюту - «Пэй-пал». На территории США, например, для этой денежной системы созданы самые что ни на есть «тепличные» условия.

Валерий Палховский, аналитик:

На территории США эта денежная система защищена законодательно, потому что денежные единицы электронные Pay-pal юридически равноправны американскому доллару. То есть если кто-то оплачивает вам Pay-pal, и у вас есть техническая возможность их принять, вы не можете их не принять!

Все электронные системы обладают многоуровневой защитой. Главные барьеры предусмотрены еще на этапе регистрации кошелька. Взять хотя бы тот факт, что каждую трату или денежный перевод можно подтверждать при помощи личного мобильного. То есть фактически, потенциальный преступник должен получить не только сам электронный кошелек, а в добавок — телефон владельца. Тем не менее, в Беларуси уже были случаи, связанные с хищением электронных денег. Два года назад, во время девальвации, те, кто заводил кошельки в иностранной валюте — попытались их «обналичить». А за такими процессами очень пристально следят мошенники.

Олег Слепченко, заместитель начальника отдела управления «К» МВД Республики Беларусь:

Проигрывалась вот такая схема, когда подобный клиент искал обмен и натыкался на электронных менял, которые шли на встречу, говорили: да, обменяем. Для того чтобы якобы убедиться в платежеспособности, в том, что на балансе есть средства — предлагали установить ПО-файл, который на поверку оказался вирусном, который давал возможность удаленно пользоваться либо узнать конфиденциальные данные счета.

Бороться с такими преступлениями было сложно. Хотя система электронных платежей у нас развивается давно, зачастую процессы шли за рамками правового поля. На неделе этот пункт был исправлен. В банковском кодексе появилось определение электронных денег.

Также четко прописано, что эмиссию могут производить только белорусские банки. В то же время один из главных вопросов — безопасность — остается в их компетенции. Именно коммерческие структуры должны обеспечивать сохранность денег своих клиентов.

Оксана Сачковская, главный специалист управления главного управления банковских операций Национального банка Республики Беларусь:

Правила платежных систем разрабатываются непосредственно банками. Они для себя учитывают свои возможности, интересы. И тем самым они понимают, что их системы электронных денег должны быть конкурентоспособными для того, чтобы завоевать больше рынков и предложить клиентам лучшие условия.

В любом случае, пользоваться электронными деньгами следует аккуратно. Надо помнить, что это те же банкноты, которые лежат в кошельке, только в электронном виде. Еще они не поддерживаются золотым запасом государства. По большому счету, это просто выдумка той или иной организации, которая несет за них ответственность. Поэтому на настоящем этапе развития таких систем, эксперты рекомендуют использовать электронные деньги только как платежное средство, а не накопительное. И аккуратно подходить к крупным платежам.