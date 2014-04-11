Михаил Мясникович: 6 льнозаводов мы введём в эксплуатацию к урожаю 2014 года

Новости Беларуси. Льноперерабатывающее предприятие в Кореличах вышло из разряда проблемных. На заводе завершена модернизация производства. Всего за полгода здесь практически с нуля построили новый цех и оснастили его самым современным оборудованием ведущих мировых производителей. Теперь льноволокно будет подвергаться более глубокой переработке, а производительность труда возрастёт в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая линия полностью автоматизирована, за всеми процессами следит специальная компьютерная программа. Производство волокна на предприятии стало практически безотходным. Если раньше льнокостру отдавали хозяйствам для подстила животных или просто уничтожали, то сегодня из неё делают топливные брикеты. Их используют в качестве топлива на самом заводе и поставляют на экспорт. Модернизация обошлась более чем в 150 миллиардов рублей, финансировалась она из республиканского бюджета с привлечением банковских кредитов.

Стоит отметить, что сегодня в республике работают уже четыре подобных модернизированных льнозавода. В очереди на перевооружение ещё два.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы наметили в Правительстве, и я лично курирую, 6 льнозаводов, которые мы введём в эксплуатацию к урожаю 2014 года. В этом ряду Кореличи. Это первый завод, который мы уже ввели сегодня в эксплуатацию. В паре у нас идёт реконструкция Оршанского льнокомбината. Таким образом, более качественное льноволокно будет поставляться туда, что улучшит экономику и Оршанского льнокомбината.

