В каком году в Беларуси проведут деноминацию?

Новости Беларуси. На неделе говорили и возможном сокращении нулей белорусского рубля. По-другому - деноминации. Президент Александр Лукашенко рассказал, что новые деньги уже напечатаны. По дизайну купюры напоминают евро. Однако момент для их введения пока еще не настал. Позже председатель правления Нацбанка Беларуси Надежда Ермакова, прокомментировала, что обязательное условие для проведения деноминации – годовая инфляция ниже 10%. В настоящее время спрогнозировать, когда именно и сколько нулей исчезнет с белорусских денег банкиры не берутся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Деноминацию желательно проводить, когда у нас инфляция будет обозначаться однозначным числом, а не двузначным. То есть не созрели условия, а иначе придется еще потом, через какой-то продолжительный период еще раз делать, поэтому надо уже дождаться, потерпеть эти нули. Как придем к однозначной цифре по инфляции, то есть ниже 10%, то можно уже будет проводить деноминацию. Выпустить новые деньги.

Это самые мелочные вопросы. Сложнее, чтобы они пришли в тот момент, когда не надо будет потом, через 2-3 года обратно делать. Придет время, будем думать и про нули, сколько их будет. Сегодня очень сложно прогнозировать то, что будет в мире. Наверное, ни один великий экономист не скажет, как будет через год.