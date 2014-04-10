«Он 17 миллионов получает зарплату! Какая работа....» Недобросовестных пивоваров в Беларуси экономическими методами заставят работать правильно

Новости Беларуси. Президент Беларуси считает недопустимым положение дел в пивоваренной промышленности республики. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 апреля на совещании о состоянии и перспективах отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний раз разговор об этом у главы государства вели 7 лет тому назад.

Контекст таков - заменить употребление крепкого алкоголя на более щадящий и приятный напиток — пиво.

Тогда были поставлены задачи по модернизации производств, наращиванию мощностей, увеличению выпуска белорусских пивных брендов и производства импортозамещающей продукции. Исходили из того, что пивоварение — это высокодоходное производство.

За это время в отрасль инвестировали более 300 миллионов долларов.

В результате, белорусские пивоваренные предприятия были оснащены современным оборудованием мировых компаний, а производственные мощности в 2013 увеличились до 70 миллионов декалитров за год.

Модернизировали и сырьевую базу. В стране ежегодно заготавливается более 150 тысяч тонн качественного пивоваренного ячменя. Однако, главу государства интересует экономический эффект от масштабных капиталовложений и рентабельность производства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

К сожалению, статистика свидетельствует, что эти производственные мощности, которые были созданы под 70 миллионов, напоминаю, декалитров, используются на 60%. На протяжение последних трех лет объемы производства пива в Беларуси сокращаются, а импорт - ни в одной стране при собственном производстве нет такого импорта - 30%. Почему зарубежным производителям выгодно возить его за тысячи километров, а наши компании, при чем как государственные, так и частные, у себя дома теряют рынок? В чем дело?

Далее. Планы Правительства по импортозамещению не выполняются. Большинство пивоваренных организаций - и государственных, и частных, на протяжении последних трех лет терпят убытки. Словом, белорусская пивная отрасль сдает позиции, уступая зарубежным конкурентам. Считаю такое положение дел недопустимым. А попробуйте завести в Евросоюз белорусское пиво. Вас туда пустят? Говорят, зарубежные импортеры демпингуют. Так у нас что, законодательства не хватает, чтобы этому противостоять? Часто приходится слышать о нерасторопности государственных организаций. Но ведь более 80% всего производства пива в частных руках. Утверждают, что частник сумеет вывести их из убытков. Почему государство не справляется? В чем здесь дело?

После масштабной модернизации пивоваренных заводов мощности предприятий выросли, а вот объемы производства уменьшились. Это связано и с потреблением пива белорусами. По данным официальной статистики, на душу населения в год приходится 51 литр. Снижение объемов производства и потребления хмельного напитка наблюдается и у наших соседей. На фоне этого зарубежные производители наращивают импорт продукции. В результате, в 2013 по сравнению с 2011 годом поставки пива на белорусский рынок выросли почти на 3 миллиона декалитров.

Александр Лукашенко:

Вопили, кричали: надо модернизировать, нужны деньги, мы отстаем от Запада!

Это - чушь! Дело не в модернизации! Иногда на обычных самогонных аппаратах обычных делают такое питво, что рядом не стояли никакая водка и пиво - так говорят люди. Там никакой модернизации не надо! Они наоборот держатся за этот старый котелок!

Как производят шнапс немцы? Самый лучший шнапс делают на древнем аппарате! Так почему этот человек, который производит у немцев шнапс, не меняет свое оборудование на суперсовременное?!

На протяжении последних трех лет объемы производства пива в Беларуси сокращаются, а импорт - гадость эту вы завозите народу! - 30%! Вы могли сделать, например, 15%!

Почему зарубежным производителям выгодно возить его за 1000 км, а наши у себя дома теряют рынок! В чем дело? Попробуйте завезти в ЕС белорусское пиво. Вас туда пустят?

Михаил Русый, заместитель премьер-министра:

С солодом проблем нет (используется только белорусский - ред.).

Проблема, уважаемый Александр Григорьевич, в организации, в неподготовленности менеджмента.

Планы Правительства по импортозамещению провалены. Большинство пивоваренных компаний, как частные, так и государственные — убыточны. Каждый, как может, пытается заработать, если не на собственном производстве, так на перепродаже импорта.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Беларуси:

Heineken импортировал всего 0,8 миллионов декалитров, а Carlsberg (т.е. Аливария) - 6,6. В совокупности они - больше половины импорта. И потом мы спрашиваем - почему мы не можем работать на рынке? Потому что они импортируют, импортозамещающие бренды не производят, не выполняют обязательства! Им выгоднее завезти от материнских компаний. Да, у них проблемы в России, Украине - объемы потребления пива падают. Если бы мы сами себе не сужали рынок, мы могли бы больше нагрузить свои мощности.

Александр Забелло, председатель «Белгоспищепрома»:

80% импорта с Украины - «Облонь». На свой рынок они поставляют почти на 50% дороже пиво, а нам сливают по демпинговым ценам. Мы приняли сегодня в Правительстве решение - ограничить свыше двух литров, чтобы ограничить его.

Александр Якобсон, председатель КГК Беларуси:

Heineken неправильно занимается импортом, при этом терпит убытки и не погашает кредиты и займы от бельгийской компании. Только вмешательство КГК в последние 5 месяцев заставило ее активно погашать долги по валютным кредитам.

Сегодня задача одна - заставить через экономические рычаги заставить иностранную компанию работать в интересах экономики государства, отраслей и потребителей.

Александр Лукашенко:

В 2015 году вы мне доложите об итогах работы. И если хоть одно предприятие будет низкорентабельным или убыточным, особенно из числа приватизированных, они немедленно, как «Спартак» и «Коммунарка» будут возвращены в собственность государства или взяты железно под контроль и управляться государством. Для них будет создан спецрежим функционирования.

В свое время производителям янтарного напитка оказана поддержка государства, выделены кредиты. Вместо того, чтобы это использовать для успешного старта, привыкшие жить и строить производственный процесс на дотациях, вновь ожидают вливаний.

Александр Лукашенко:

Какая заработная плата у директора («Криницы» - ред.)?

Александр Забелло, председатель «Белгоспищепрома»:

Невысокая. Не выше 17 миллионов рублей.

Александр Лукашенко:

Значит, должно быть 1,7 миллиона! У нас вице-премьер получает такую зарплату!

Зачем ему работать... Он 17 миллионов получает зарплату! Какая работа....

Так это - зарплата! Пиво пьет бесплатно! Ест бесплатно, на автомобиле бесплатно ездит! Добавьте еще 20 миллионов - вот его доход! А где отдача?

Зашла речь о важном — качестве белорусского напитка. Стереотип, свое однозначно хуже импортного, бытует не только у потребителей, но и у продавцов. Александр Лукашенко простым жизненным примером, (можно сказать нелабораторным методом) предложил определить, что лучше.

Александр Лукашенко:

Почему высокодоходная отрасль уничтожается? Вы думаете импортное пиво лучше нашего и травить и дальше планируете белорусский народ? Чем отличается импортное пиво? Напичкано разного рода вкусовыми компонентами и консервантами. Белорусское пиво - натуральное! В бане брызните импортное пиво и отечественное на камни и понюхайте, чем это все пахнет! Белорусское пиво - это запах хлеба, это все живое и натуральное!

80% отрасли приватизировано! Меня это беспокоит, как так? Частник спас? Ну а как работают госпредприятия - это отдельный разговор...

Ученые и чиновники предложили организовать небольшие самобытные пивоварни, где варили бы редкие сорта.

Кирилл Рудый, помощник Президента Беларуси:

В агроусадьбах популярен самогон, но если будет живое пиво... Минипивоварни стоят 70 000 евро, окупается в течение нескольких лет. Нужно подключить местные власти. Качество пива надо повысить путем увеличения количества солода с 50 на 50 до 80 на 20 (добавок - ред.).

Владимир Гусаков, руководитель НАН РБ:

Качество пива ухудшилось, так как производители уменьшают количество солода, применяют крахмалсодержащее сырье до 50%: рапс, кукуруза, рис, несоложеный ячмень, мальтозную патоку.

В стране ежегодно заготавливается более 150 тысяч тонн качественного пивоваренного ячменя. Сформирована нормативная и производственная база. Есть понимание каким образом строить дальнейшую работу и развивать пивоваренную отрасль страны. Поэтому, Президент предложил действовать, а не рассчитывать на льготы и преференции.

Александр Лукашенко:

Вы что хотите им еще деньги и льготы дать! Сегодня речь должна идти о сокращении себестоимости, о выдворении импорта до конца года со страны и продаже собственного продукта на собственной территории!

Все организационные вопросы должны быть решены в первом полугодии, а за 2014 год, к 1 января 2015 года - все вопросы должны быть решены: от концентрации солода в продукте и прочие.