Куба предложила Беларуси организовать на острове центр по ремонту и модернизации белорусских автомобилей и тракторов

Новости Беларуси. Беларусь и Куба заинтересованы в развитии торгово-экономического сотрудничества. В частности, в сфере машиностроения. Перспективы развития межгосударственных отношений обсудили 7 апреля на встрече председатель Совета Республики Анатолий Рубинов и посол Кубы в Беларуси. Два государства связывают более 20 лет дипотношений. Взаимный интерес есть и сегодня. В сферах политической, экономической, научной.

Куба является важным торговым партнёром Беларуси в Латинской Америке. Основу отечественных поставок составляет промышленная продукция. Республика Куба уже предложила организовать на острове центр по ремонту и модернизации белорусских автомобилей и тракторов. Кроме того, обе стороны заинтересованы в усилении дружеских отношений и укреплении практической работы законодательных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Херардо Суарес Альварес, чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Республике Беларусь:

Президент Беларуси побывал трижды на Кубе, были подписаны соглашения. Сейчас мы интенсивно работаем над тем, чтобы их воплотить в жизнь. Это касается вопросов не только медицины, но и налогов, покупки белорусских тракторов.