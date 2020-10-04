«Экономика в глубоком кризисе» и «Всё плохо»? Что сейчас на самом деле происходит на крупнейших предприятиях Беларуси?

Новости Беларуси. «Беларусь уничтожила свой имидж», – говорят одни. «Экономика в глубоком кризисе», – говорят другие. Все плохо – убеждены и первые, и вторые. Но так ли это на самом деле? Может, и правда предприятия работают плохо, продукция не отгружается, а партнеры массово отказываются от сотрудничества? Каков же сегодня имидж Беларуси на международной арене? Ответ на этот вопрос искала и похоже нашла Кристина Федорович.

С начала 2020 года продукция БелАЗа (169 единиц техники) поставлена в 20 стран мира, 13 из которых – дальнего зарубежья. МАЗ в I квартале увеличил экспорт в дальнее зарубежье почти в 2,4 раза. Продукция с маркой «Сделано в Беларуси» известна в 181 стране.

Кристина Федорович, корреспондент:

Можно провести любопытную аналогию – бизнес и спорт. Обе сферы характеризуются соперничеством. Вот смотрите, на поле представлены крупные игроки, как белорусские, так представители и международных компаний. Стороны делают ходы – сближаются. Но здесь важная ремарка: по правилам бюджет – вне игры. Это касается как частного бизнеса, так и госпредприятий. Среди них – те, что уже давно закрепились в списке лидеров на мировой арене и зарекомендовали себя как конкурентоспособные производства. Так вот, каков сегодня имидж Беларуси как у международного бизнес-партнера?

Завод в центре Минска. Визуально, проезжая мимо, кажется, что ничего глобального. Оказавшись в его стенах, поражаешься масштабам. Лидер по производству оборудования для аграрного сектора – это и закладки на хранение овощей и фруктов, предпродажная подготовка (от мойки до сухой чистки). Но более удивляют новинки-разработки с пометкой, конечно же, «Сделано в Беларуси».

Александр Близнюк, начальник отдела ВЭД ГП «Экспериментальный завод» Национальной академии наук Беларуси:

В этом году была освоена новая линия – это линия по вакуумированию, что на сегодняшний день очень востребовано на российском рынке. – Ну да, это такой тренд. А вот для белорусского рынка эта продукция уже востребована?

– Да, для белорусского рынка, конечно же, востребована продукция, потому что сейчас необходимо, чтобы продукция поступала в магазины уже подготовленная, то есть почищенная, упакованная, в красивом пакетике.

– То есть это очень удобно.

– Да, это очень удобно для хозяек.

Да и к тому же о таком удобстве уже подумали многие рестораны и кафе. Вот и еще один крупный вектор сбыта. Завод экспортоориентированный. Речь ни больше ни меньше о 88 %. И, кстати, вот еще любопытная цифра: выручка на одного работающего – 110 тысяч рублей.

Александр Близнюк:

88 % нашей продукции уходит в такие страны, как Россия, Казахстан, Узбекистан, Молдавия, Украина, Франция и так далее. – То есть можем сказать, что вот это предприятие – такой хороший представитель партнерских отношений Беларуси с другими государствами?

– Совершенно верно. Мало того что мы являемся единственным предприятием в Беларуси, которое производит такого рода продукцию. Даже в разрезе нашего предприятия я хочу сказать, что наша продукция конкурентоспособная, нас прекрасно знают на всех рынках. Так что я считаю, что на мировой арене мы занимаем довольно высокое место. А вот партнерство с другого ракурса. Предприятие волгоградское. Акцент на бытовой технике, товарах для птицеводства и фермерства и упаковке. Уверенно закрепилось на рынке России – за доказательством далеко ходить не нужно.

Андрей Дяткевич, директор белорусского представительства торгового дома (Волгоград):

Это топ продаж у нас и в России, и в Беларуси. Несколько лет подряд входит в 100 лучших товаров России. Из опыта, если в каких-то базовых комплектациях брать, то где-то ведро тех же яблок, когда сезон, когда это много, когда это быстро переработать надо. То есть это быстренько очень сушится. Это дополнительный способ переработки продуктов, то есть можно закатки делать, можно консервировать. Как угодно.

С нашей страной бок о бок работают уже пять лет, открыли в Беларуси представительство завода и тут же производят отдельную продукцию.

– «Сделано в Волгограде». Если поговорить про продукцию с пометкой «Сделано в Беларуси», как-то они конкурируют, что-то, может быть, выигрывает? – Они не конкурируют, это удивительный случай какого-то тандема, взаимодействия. Совместное предприятие, то есть мы друг другу помогаем. Изначально это было как белорусское представительство завода, сейчас это уже больше даже как совместное предприятие белорусского и росссийского бизнесов.

Не отходя далеко от кассы, Минский автомобильный завод. География экспорта МАЗа обширна. Грузовая, пассажирская и спецтехника востребована во многих регионах, включая Ближний и Дальний Восток, Среднюю и Юго-Восточную Азию, страны африканского континента и Латинской Америки. При этом пандемия свои коррективы, конечно, внесла, тем не менее ряд проектов удалось реализовать. А имеем: в I квартале МАЗ увеличил экспорт в дальнее зарубежье почти в 2,5 раза. Это ли не результат?

Юрий Пивоваров, начальник управления продаж спецтехники и шасси ОАО «Минский автомобильный завод»:

Техника Минского автозавода представлена не только у наших ближних партнеров и в странах СНГ. Это в том числе дальнее зарубежье. У нас есть автосборочные предприятия также во Вьетнаме, в Египте, то есть мы постоянно расширяем наши рынки сбыта. И в том числе Минский автозавод идет в тесной кооперации с нашими китайскими партнерами. То есть на сегодня наш автомобиль – это уже международный автомобиль, это именно кооперация уже международных компаний. Владимир Улахович: по белорусскому продовольствию мы очень сильно прибавили, несмотря на пандемию

Такого же мнения и венгерская сторона. Начнем с того, что государства близко расположены. От границы до границы полтысячи километров. И это несомненный плюс в деле увеличения товарооборота. Один из хороших примеров – кукуруза, да непростая. Как любят говорить венгры, у вас в Беларуси растет золотое зерно, белорусское, но с венгерскими корнями. Эдакий гибрид. Ежегодно проводят и испытания селекции на нашей территории, семинары. А все это в купе – залог получения стабильно высоких урожаев и прибыли.

Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси:

Между нашими странами очень хорошие отношения во всех сферах, много-много спектров, где можно вместе работать. Тогда я должен был бы говорить минимум полчаса. Имидж белорусского бизнеса... Можно сказать, что я агентом белорусских продуктов питания являюсь. Есть у вас очень хорошие рыбные продукты, я обожаю – это место рекламы – Санта Бреморские продукты. Если я встретил в магазинах везде в мире белорусские продукты, я знаю, что они вкусные и хорошие.

От слов – прямиком на предприятие. И вправду «Санта Бремор» – узнаваемый мировой бренд. Поставлять продукцию на экспорт начали еще в далеком 2000-м. Первыми освоили рынки России, Украины и Молдовы. Развитие в Евросоюзе началось с Германии, с поставок филе сельди и морской капусты. Сегодня «Санта Бремор» признана лучшим экспортером в номинации «Пищевая промышленность». Внешние поставки выросли за год на 16 %, а одни из продуктов-лидеров – филе сельди и икра мойвы в соусе – достигли даже берегов Новой Каледонии в сердце Тихого океана. Все это работает на имидж компании и, безусловно, Беларуси, но и возлагает ответственность: важно сохранить качество продукции на всем пути к потребителю.

Василий Тезин, начальник управления экспортом компании «Санта Бремор»:

Сегодня продукция нашей компании поставляется в 37 стран мира. Основными экспортными партнерами нашей компании являются Россия, Украина, страны Балтии, Германия, Польша, Соединенные Штаты Америки, Израиль. В 2019 году мы продали на экспорт более 70 тысяч тонн, в 2020 году ожидаем, что эта цифра вырастет на 10, может быть, 12 процентов, и, конечно же, в 2021 году мы также продолжим рост наших экспортных продаж.

Долгий, но результативный путь становления хорошо известен и крупнейшему производителю текстиля. На памяти директора «Моготекса» те времена, когда приезжали партнеры из Азии и прямо задавали вопрос: «А вы еще работаете при такой конкуренции?» Работали, работают и будут работать.

Виктор Матиевич, генеральный директор ОАО «Моготекс»:

Конечно, пандемия сказалась – закрытие стран, ограничения по финансированию и так далее. Но для нас самое главное, что мы сейчас завершаем нашу инновационную программу, то есть «Моготекс» в инновационной программе Республики Беларусь. Это обновление в первую очередь парка технологического оборудования в ткацкой фабрике. И мы видим, что сейчас это уже дает результат. На этот год мы планировали выйти где-то на более 110 % по объемам. Сегодня мы делаем 105, и развитие в этом направлении, кончено, продолжается. Выходит, что имидж – штука сложная, но надежная. Складывается годами, десятками лет, вытекает из конкретного партнерства и истории сотрудничества.