Владимир Улахович: по белорусскому продовольствию мы очень сильно прибавили, несмотря на пандемию

Новости Беларуси. В нелегкую пору – а это и COVID, и общественно-политическая ситуация – в первую очередь рушатся логистические схемы. У Беларуси в числе торговых партнеров – более 180 стран. И акцент делают в данный момент отнюдь не на слове «рушить», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Есть 10 государств, которые занимают главную долю в нашем торговом балансе. Так сложилось и в силу того, что у нас очень тесная кооперация с нашими партнерами из бывшего Советского Союза и Российской Федерации в первую очередь. В Европе у нас несколько крупнейших партнеров – это и Польша, и Германия, и Нидерланды. В разные годы и в Италии у нас товарооборот больше 2 миллиардов был. И сегодня у нас из разных стран есть предложения – и из Кореи, Черногории, Италии. Вот только что у меня был разговор с нашими партнерами из Германии. Общее настроение такое, что нам нельзя потерять то, что мы наработали.

Беларусь сохраняет высокий индекс экспортоориентированной страны, то, что, скажем, по белорусскому продовольствию мы очень сильно прибавили, несмотря на пандемию, и очень близки становимся к 6 миллиардам экспорта. По крайней мере оценки специалистов говорят о том, что на 5,7 - 5,8 миллиарда мы можем выйти по итогам года. А ведь несколько лет назад у нас 3 миллиарда было, и 5 миллиардов – это была какая-то космическая цифра. Поэтому это говорит о том, что у нас качественная продукция, что мы умеем продавать.