Прямой эфир

Владимир Улахович: по белорусскому продовольствию мы очень сильно прибавили, несмотря на пандемию

04 октября 2020 21:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В нелегкую пору – а это и COVID, и общественно-политическая ситуация – в первую очередь рушатся логистические схемы. У Беларуси в числе торговых партнеров – более 180 стран. И акцент делают в данный момент отнюдь не на слове «рушить», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Улахович: по белорусскому продовольствию мы очень сильно прибавили, несмотря на пандемию-1

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Есть 10 государств, которые занимают главную долю в нашем торговом балансе. Так сложилось и в силу того, что у нас очень тесная кооперация с нашими партнерами из бывшего Советского Союза и Российской Федерации в первую очередь. В Европе у нас несколько крупнейших партнеров это и Польша, и Германия, и Нидерланды. В разные годы и в Италии у нас товарооборот больше 2 миллиардов был. И сегодня у нас из разных стран есть предложения и из Кореи, Черногории, Италии. Вот только что у меня был разговор с нашими партнерами из Германии. Общее настроение такое, что нам нельзя потерять то, что мы наработали. 

Беларусь сохраняет высокий индекс экспортоориентированной страны, то, что, скажем, по белорусскому продовольствию мы очень сильно прибавили, несмотря на пандемию, и очень близки становимся к 6 миллиардам экспорта. По крайней мере оценки специалистов говорят о том, что на 5,7 - 5,8 миллиарда мы можем выйти по итогам года. А ведь несколько лет назад у нас 3 миллиарда было, и 5 миллиардов это была какая-то космическая цифра. Поэтому это говорит о том, что у нас качественная продукция, что мы умеем продавать.  

# Экономика # Экономика # Владимир Улахович # Кристина Федорович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем
04 октября 2020 16:43

Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем

Под капотом – более 500 лошадиных сил. Посмотрите на самый мощный трактор на постсоветском пространстве
04 октября 2020 16:42

Под капотом – более 500 лошадиных сил. Посмотрите на самый мощный трактор на постсоветском пространстве

Элегантность, грация и правильные пропорции. Маланка победила в конкурсе среди племенных лошадей
04 октября 2020 16:39

Элегантность, грация и правильные пропорции. Маланка победила в конкурсе среди племенных лошадей