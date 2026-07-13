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Меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур стран ЕАЭС подписали в Бишкеке

13 июля 2026 06:40
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В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур государств ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ утвердили по итогам 30-го заседания Консультационного совета по валютной политике центробанков Союза.

Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили экономическую ситуацию, денежно-кредитную политику и подходы к регулированию искусственного интеллекта на финансовых рынках. 

Меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур стран ЕАЭС подписали в Бишкеке-2

От Беларуси в заседании участвовал первый зампред Нацбанка Александр Егоров. Для Беларуси цифровые финансы – это развитие платежной системы, технологический суверенитет, безопасность операций и новые возможности для трансграничных расчетов.

Меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур стран ЕАЭС подписали в Бишкеке-4

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрения, обучения, развития. 

Во главу угла мы ставим практический эффект и оценку того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. И, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. 

Меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур стран ЕАЭС подписали в Бишкеке-6

По данным Банка международных расчетов, 86 % центробанков мира изучают или внедряют национальные цифровые валюты. Полноценно их ввели 11 стран, еще более 60 находятся на продвинутых этапах разработки и пилотирования. 

В тренде и Беларусь: в первом чтении принят законопроект о цифровом белорусском рубле. Он должен повысить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, расширить способы платежей и обеспечить высокий уровень сохранности средств.

# Международная политика # ЕАЭС # Роман Головченко

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