Меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур стран ЕАЭС подписали в Бишкеке

В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур государств ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ утвердили по итогам 30-го заседания Консультационного совета по валютной политике центробанков Союза. Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили экономическую ситуацию, денежно-кредитную политику и подходы к регулированию искусственного интеллекта на финансовых рынках.

От Беларуси в заседании участвовал первый зампред Нацбанка Александр Егоров. Для Беларуси цифровые финансы – это развитие платежной системы, технологический суверенитет, безопасность операций и новые возможности для трансграничных расчетов.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрения, обучения, развития. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценку того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. И, конечно же, экономия на человеческом ресурсе.