Меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур стран ЕАЭС подписали в Бишкеке
В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур государств ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ утвердили по итогам 30-го заседания Консультационного совета по валютной политике центробанков Союза.
Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России обсудили экономическую ситуацию, денежно-кредитную политику и подходы к регулированию искусственного интеллекта на финансовых рынках.
От Беларуси в заседании участвовал первый зампред Нацбанка Александр Егоров. Для Беларуси цифровые финансы – это развитие платежной системы, технологический суверенитет, безопасность операций и новые возможности для трансграничных расчетов.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрения, обучения, развития.
Во главу угла мы ставим практический эффект и оценку того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. И, конечно же, экономия на человеческом ресурсе.
По данным Банка международных расчетов, 86 % центробанков мира изучают или внедряют национальные цифровые валюты. Полноценно их ввели 11 стран, еще более 60 находятся на продвинутых этапах разработки и пилотирования.
В тренде и Беларусь: в первом чтении принят законопроект о цифровом белорусском рубле. Он должен повысить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, расширить способы платежей и обеспечить высокий уровень сохранности средств.